VP Sicherheitssprecher Mahrer ad Stadtrat Hacker - Wienerinnen und Wiener wollen keinen Streit, sondern mehr Sicherheit.

Einladung zu Zusammenarbeit im Sinne des neuen Stils

Wien (OTS) - Erstaunt zeigt sich VP Sicherheitssprecher Mahrer über die jüngsten Aussagen von Stadtrat Peter Hacker bezüglich der aktuellen Situation rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer. „Stadtrat Hacker ist offensichtlich nicht über die aktuelle Lage informiert. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen ist ein ganzheitliches Sicherheitskonzept erforderlich“ stellt VP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer fest.

„Wir sind laufend mlt den Menschen rund um den Jedmayer in Gesprächen und beobachten die Situation direkt vor Ort.“, so Mahrer. Da zeige sich, dass der „Jedmayer“ mit inzwischen täglich 500-700 betreuten Personen für diesen stark frequentierten Bereich überdimensioniert sei. „Das gefährdet die konkrete Sicherheitslage und beeinflusst das Sicherheitsgefühl der Menschen“ ergänzt Mahrer.

„Die Nähe zur U-Bahnstation und die dortige Infrastruktur schafft Probleme, die nicht nur aus der Sicht der Drogenberatung, sondern unter Berücksichtigung der Sicherheitslage und der betroffenen Anrainer neu zu beurteilen ist.“ Es brauche daher den gesamtheitlichen Blick auf das Thema Sicherheit in dieser Stadt.

„Mein Ziel ist es mich für die Sicherheit der Menschen in Wien einzusetzen“ so Mahrer, der auch gleich eine Einladung zur Zusammenarbeit an Stadtrat Hacker ausspricht. „Das Thema Sicherheit ist den Menschen wichtig. Sie wollen Lösungen sehen und keinen Streit. Daher lade ich Stadtrat Hacker im Sinne des neuen politischen Stils ein gemeinsam eine Lösung für das Sicherheitsproblem rund um die Gumpendorfer Straße zu erarbeiten. Das wünschen sich die Wienerinnen und Wiener.“

Die Wiener Volkspartei steht für diese konstruktive Zusammenarbeit und fordert ein Gesamtkonzept, das die Sicherheit und Ordnung auch im Bereich der Drogenberatungszentren, der U-Bahn und des öffentlichen Raums im Bereich dieser Verkehrsknotenpunkte garantiert.

