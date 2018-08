Festnahme eines Suchtmittelhändlers

Wien (OTS) - 25.08.2018

06:30 Uhr

Klagenfurt

Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, gelang es nach umfang-reichen Ermittlungen einen 36-jährigen Mann wegen des Verdachts des internationalen Suchtmittelhandels festzunehmen. Der Tatverdächtige wurde von Holland aus mit diversen Suchtmitteln – vorwiegende Heroin und Kokain - beliefert. Diese brachte er anschließend in Umlauf, indem er es auf der Straße verkaufte. Den Ermittlern gelang es den Mann in seiner Wohnung in Klagenfurt festzunehmen. In einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden rund 100 Gramm Buprenorphin sowie Marihuana sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

