FPÖ-Vilimsky: „Zusammenarbeit italienischer Behörden mit BVT exzellent“

„Verbreitung von Unwahrheiten schadet dem Ansehen Österreichs“

Wien (OTS) - „Die Stellungnahme des italienischen Innenministers Matteo Salvini, der bestätigt, dass die Zusammenarbeit mit dem BVT weiterhin bestens funktioniere, straft die inszenierten Horrormeldungen der letzten Tage Lügen.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky die schriftliche Stellungnahme des italienischen Innenministeriums, in dem eine Beendigung der Kooperation Italiens mit dem österreichischen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) dementiert wurde.

„Mit Italien haben wir einen starken und verlässlichen Partner - nicht nur im Bereich der Terrorismusbekämpfung, sondern auch was das Asyl- und Fremdenwesen anbelangt. Diese freundschaftliche und loyale Zusammenarbeit hat zu keinem Zeitpunkt einen Abbruch erlebt, sondern wurde nun sogar unter der neuen Regierung noch gestärkt“, so Vilimsky.

„Allen Kritikern, die in den letzten Tagen ein einzelnes E-Mail zum Anlass genommen haben, die Sicherheit Österreichs in Frage zu stellen und Panik zu verbreiten, rate ich endlich auf den Boden der Tatsache zurückzukommen und nicht die Angst der Bevölkerung für ihre politischen Ziele zu missbrauchen. Fakten und Tatsachen sollten den politischen Alltag prägen und nicht der Wunsch einzelner Persönlichkeiten nach medialer Aufmerksamkeit. Anstatt Innenminister Herbert Kickl zum wiederholten Male als ,Sicherheitsrisiko‘ zu bezeichnen und ihm den Rücktritt nahe zu legen, sollte man vorher überlegen, ob solche an den Haaren herbeigezogenen Behauptungen nicht viel mehr dem Ansehen unserer Heimat schaden. Wer solche Unwahrheiten verbreitet, gibt Österreich der Lächerlichkeit preis“, so Vilimsky

