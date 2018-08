Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ über Glamour und Alltag in Arabien und die Finanzierung des Islamismus

Wien (OTS) - Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – der „ORF III Themenmontag“ am 27. August 2018 zeigt in einer dreiteiligen Reihe ein „Unbekanntes Arabien“. Außerdem wird mit der Dokumentation „Saudi-Arabien – Milliarden für Islamisten“ die Glaubwürdigkeit des Anti-Terror-Kampfes des Königreichs unter die Lupe genommen.

Den Anfang macht „Unbekanntes Arabien – Vereinigte Arabische Emirate“ (20.15 Uhr) von Sabine Howe. Luxus, Glamour und Reichtum werden häufig mit den sieben Scheichtümern assoziiert. Doch hinter den glitzernden Häuserfassaden herrscht oft ein ganz normaler Alltag. Und auch wenn man bei den Scheichtümern automatisch an sprudelnde Ölquellen denkt, haben sie sich zu einem Wirtschaftsstandort jenseits des Öls entwickelt.

Danach folgt „Unbekanntes Arabien – Saudi-Arabien – Der Osten“ (21.05 Uhr) von Regisseur Steven Galling. Das sagenumwobene Königreich öffnet sich langsam der westlichen Welt. Die Dokumentation besucht den Flohmarkt der Hauptstadt Riad, wo sich Geschäftsleute und Taglöhner zum Feilschen treffen. Mitten in der Wüste hat Pierre Hakim eine Kaviarzucht. Während die reichen Saudis bei ihm Schlage stehen, musste die Malerin Fatimah Alkthani lange mit Anfeindungen kämpfen – denn dass Frauen arbeiten, ist besonders bei der älteren Generation nicht erwünscht.

Der dritte Teil, „Saudi-Arabien – Der Westen“ (21.55 Uhr), von Sabine Howe fragt, wie es um die Gesellschaft in dem islamischen Königreich steht. Wie leben die Menschen hier? Wovon träumen sie und was erhoffen sie sich von der Zukunft? Die 18-jährige Dschumana Chalid träumt davon, eines Tages als erste saudische Primaballerina öffentlich zu tanzen. Und Huda Talbani schert sich nicht um die strengen Regeln und hat sich mit ihrem mobilen Haustier-Service selbstständig gemacht. Währenddessen halten die Männer – so hat es den Anschein – an den Traditionen fest.

Der „ORF III Themenmontag“ schließt mit „Saudi-Arabien – Milliarden für Islamisten“ (22.45 Uhr). Die USA sehen das Königreich als einen ihrer wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen den islamistischen Terror. Doch wie glaubwürdig ist der Anti-Terror-Kampf Saudi-Arabiens? Regisseur Mike Rudin geht dieser Frage nach.

