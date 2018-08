"Bergauf, Österreich!": Sommertour mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Thomas Stelzer in Oberösterreich

Wien/Grünau (OTS) - Der dritte Stopp der Sommertour "Bergauf, Österreich" führte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag auf den oberösterreichischen Kasberg.

Zusammen mit Landeshauptmann Thomas Stelzer, VP-Generalsekretär Karl Nehammer und VP OÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer kam Sebastian Kurz während des mehrstündigen Events mit 1.500 Unterstützerinnen und Unterstützern ins Gespräch.

Auf der auf 1271 Meter gelegenen Sonnalm diskutierte der Bundeskanzler bei regionalen Schmankerln, Musik und Frühschoppen-Stimmung aktuelle politische Themen und stellte sich den zahlreichen Fragen und Wünschen der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Die Moderation des Wanderevents übernahm wieder Peter L. Eppinger, der Sprecher der Bewegung für Sebastian Kurz. Trotz Schlechtwetters unternahm der Bundeskanzler dann um die Mittagszeit mit hunderten Wanderfans eine rund einstündige Almwanderung.

Bundeskanzler Sebastian Kurz: "Es freut mich, dass ich diesen Tag mit so vielen Unterstützerinnen und Unterstützern verbringen und mit so vielen von ihnen ins Gespräch kommen konnte. Es ist toll, dass trotz des Schlechtwetters hunderte Menschen dabei waren. Wir haben uns vorgenommen, Österreich zurück an die Spitze zu führen, es ist schön zu sehen, dass unsere türkise Bewegung weiter wächst."

Landeshauptmann Thomas Stelzer zeigte sich zufrieden aufgrund der großen Beteiligung: "Wir wollen unser Land gemeinsam ganz nach oben bringen. Oberösterreich als Land der Wirtschaft, Industrie und Arbeit ist dabei der ideale Ausgangspunkt für einen Aufstieg. Ich danke allen Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern die mit uns ein Stück dieses Weges gehen, auch wenn das Wetter heute nicht mitspielt."

"Die Rückmeldungen unserer Unterstützerinnen und Unterstützer zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Miteinander und der ständige Austausch mit unseren Leuten in den Bundesländern sind entscheidend, um als Bewegung erfolgreich zu sein und das Land nach vorne bringen zu können", sagt Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei.

"Wo die ÖVP als Nummer 1 das Sagen hat, geht was weiter. Das sieht man im Bund und in den Ländern. Dass dieser konsequente Kurs von den Oberösterreichern geschätzt wird, haben auch heute die vielen Unterstützer am Kasberg wieder deutlich gemacht", resümierte VP OÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer abschließend.

