Drei Festnahmen nach Diebstahl

Wien (OTS) - 24.08.2018

18.40 Uhr

22., Wagramer Straße

Drei Männer (15, 22, 24) konnten bei einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsge-schäft in der Wagramer Straße durch einen Detektiv beobachtet und angehalten werden. Im Anschluss erfolgte die Verständigung der Polizei. Alle drei Männer wurden festgenommen. Der 24-Jährige versuchte sich mehrmals durch Ellbogenstöße der Festnahme zu entziehen. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten eine unbestimmte Menge an Marihuana. Bei dem 22-Jährigen konnte darüber hinaus eine gefälschte französische ID-Card sichergestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at