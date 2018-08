Diebstahl und Widerstand

Wien (OTS) - 24.08.2018

14.30 Uhr

7., Mariahilfer Straße

Ein Detektiv beobachtete eine 51-Jährige bei einem Ladendiebstahl in einem Beklei-dungsgeschäft und verständigte die Polizei. Im Zuge der Amtshandlung biss die Frau völlig unerwartet einer Polizisten in den Oberarm. Die 51-Jährige wurde vor Ort fest-genommen. Diebesgut in Höhe von über 120 Euro wurden sichergestellt. Eine Polizistin wurde bei dem Vorfall verletzt.

