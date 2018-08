Korrektur zu OTS0098: SPÖ-Termine von 27. August bis 2. September 2018

Wien (OTS/SK) - Treffpunkt und Termin am Wien-Tag im Rahmen der großen „Stadt.Land.Zukunft.“-Tour mit SPÖ-Parteivorsitzendem Christian Kern ist der ASB-Sozialmarkt in der Pillergasse 20 in 1150 Wien, nicht in der Gellertgasse 1100. Bitte um Berücksichtigung.

MONTAG, 27. August 2018:



Burgenland-Tag von SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek.

Wien-Tag von SPÖ-Parteivorsitzendem Christian Kern im Rahmen der großen „Stadt.Land.Zukunft.“-Tour gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher.

Programm:

09.00 – 10.00 Uhr: Besuch des ASB Sozialmarktes (Pillergasse 20, 1150 Wien)

10.30 – 11.30 Uhr: Betriebsbesuch der Bäckerei Anker (Absberggasse 35-37, 1100 Wien)

12.00 – 14.30 Uhr: Betriebsbesuche in Meidling mit anschließendem Mittagessen am Meidlinger Markt (Treffpunkt: Optiker Medvey, Edelsinnstraße 2, 1120 Wien)

15.00 – 17.00 Uhr: Besichtigung des Tiergarten Schönbrunn mit dem Betriebsrat (Maxingstraße 13b, 1130 Wien).

DIENSTAG, 28. August 2018

Tirol-Tag (bis 29.8.) von SPÖ-Vorsitzendem Christian Kern im Rahmen der großen „Stadt.Land.Zukunft.“-Tour. Am Programm stehen u.a. am 28.8., ab 15.30 Uhr ein Besuch des AUVA-Rehabilitationszentrums in Bad Häring und ein Treffen mit BürgermeisterInnen und GemeinderätInnen am Achensee (29.8., ab 13.00 Uhr).

MITTWOCH, 29. August 2018:

10.30 Uhr Pressekonferenz mit SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Eva Maria Holzleitner und SPÖ-Familiensprecherin Birgit Sandler zu aktuellen jugend- und familienpolitische Fragen (SPÖ-Parlamentsklub, 1. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

11.00 Uhr SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder in Berlin bei Arbeitsbesuch und Treffen u.a. mit SPD-Vorsitzender Andrea Nahles, dem Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Europas Achim Post und dem Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider (Berlin).

18.30 Uhr SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek nimmt an der „Löwinnenrunde II“ des Frauen-Business-Netzwerks „Frau im Fokus“ teil (Landtmann's Bel-Etage, Universitätsring 4, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 30. August 2018:

10.00 Uhr Anlässlich des informellen EU-AußenministerInnentreffens im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft lädt die Zweite Präsidentin des Nationalrates Doris Bures gemeinsam mit Amnesty International Österreich zur Matinee „FRAUEN - VERTEIDIGEN – MENSCHENRECHTE“. Nach einer Begrüßung durch Doris Bures und einleitenden Worten der Geschäftsführerin Amnesty International Österreich Mag.a Annemarie Schlack sprechen die beiden Menschenrechtsverteidigerinnen Kania Mamonto (Indonesien) und Evdokia Romanova (Russische Föderation) über ihre Erfahrungen. Im Anschluss wird zum gemeinsamen Austausch, Empfang und Führungen geladen (Parlament in der Hofburg, Haupteingang Josefsplatz).

10.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete, Volksanwaltschaftsprecherin Muna Duzdar und SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim präsentieren in einer gemeinsamen Pressekonferenz Hintergründe und Reformforderungen zum Thema Maßnahmenvollzug (SPÖ-Parlamentsklub, 1. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

SAMSTAG, 1. SEPTEMBER:

9.00 Uhr SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder und EU-Abgeordneter Eugen Freund beim „Europafest am Alten Loiblpass - Ein Fest für Europa und für offene Grenzen mit unseren Nachbarn“, organisiert vom Dr.-Karl-Renner-Institut Kärnten, veranstaltet gemeinsam mit der Foundation For European Progressive Studies (FEPS), der Friedrich-Ebert-Stiftung (Büro Zagreb) und der Progresiva (die politische Akademie der slowenischen Sozialdemokratie) (Alter Loiblpass, Stara Koca Loibl Hütte)

11.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures ist beim Straßenfest der SPÖ Liesing in der Ketzergasse (Ketzergasse, 1230 Wien).

12.00 Uhr SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern nimmt teil an der Festveranstaltung „100 Jahre SPÖ Wolkersdorf“ (Volkshaus Wolkersdorf, 2120 Wolkersdorf).



