NEOS zu Asylwerbenden in Lehre: Die Regierung steht bald ganz alleine da

Sepp Schellhorn: „Statt immer neue Ämter in sich zu vereinen, sollte auch Harald Mahrer seinen Job als WKO-Chef ernst nehmen und endlich im Sinne der österreichischen Betriebe handeln."

Wien (OTS) - Überaus erfreut zeigt sich NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn darüber, dass immer mehr Vertreterinnen und Vertreter aus der ÖVP gegen die Abschiebung von Lehrlingen aussprechen: „Wenn das so weiter geht, steht die schwarz-blaue Regierung bald ganz alleine da. Mittlerweile sind nicht nur drei Viertel der Österreicher viel weiter als Kurz, Strache und Co, sondern auch immer mehr Personen aus den eigenen Reihen. Sie erkennen ganz richtig: So etwas Sinnloses wie Lehrlinge vom Ausbildungsplatz zu holen ist sowohl menschlich als auch für die heimische Wirtschaft völlig daneben.“

Besonders auf Kritik stößt in dieser Hinsicht auch die fehlende Haltung von Multifunktionspräsident Harald Mahrer. „Statt immer neue Ämter in sich zu vereinen, sollte Mahrer seinen Job als WKO-Chef ernst nehmen und endlich im Sinne der österreichischen Betriebe handeln. Selbst einzelne Landes-Wirtschaftskammern haben schon umgedacht“, fordert Schellhorn. Immerhin seien in Österreich viele Lehrstellen in Mangelberufen offen, für die händeringend Personal gesucht wird.

NEOS fordern neben bedeutend schnelleren Asylverfahren einmal mehr die Umsetzung des 3+2 Modells - also die Möglichkeit für Asylwerber in der Lehre, auf die Rot-Weiß-Rot-Karte umzusatteln. „Mit der 3+2 Regelung können wir den herrschenden Fachkräftemangel bekämpfen und bieten denjenigen, die schon da sind, die Chance zu arbeiten und einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Davon profitieren alle Beteiligten und die Allgemeineinheit. Wann verstehen das auch endlich Kurz, Strache und Mahrer?,“ so Schellhorn.



