Int. Gartenbaumesse Tulln – mit Europas größter Blumenschau nur von 30. August bis 3. September 2018

Der wichtigste Event im Gartenjahr 2018

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 530 Aussteller präsentieren alle Trends für den Garten. Angefangen von Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse bis hin zu Pools und Gartenmöbel. Mit 200.000 Blumen wird eine ganze Halle auf Europas größter Blumenschau von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen unter dem Motto: „Blühende Kunstgalerie“ in eine einzigartige Blütenpracht verwandelt.

Wenn Ihr Garten Hilfe braucht – Green Help

„Gepflasterte Wege und Plätze im Garten sind nicht nur praktisch, sondern können ein Gestaltungselement mit WOW-Effekt sein.“, erklärt Max Leitgeb von Green Help. Gleiches gilt auch für Steinmauern, denn diese bringen zusätzlich zur dekorativen Gestaltung mehr nutzbare Fläche in Hanglagen. Natürlich darf das Element „Wasser“ nicht fehlen. Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln zeigt die Firma Green Help eine Steinmauer mit Wasserfall. Informieren Sie sich, wie man auf kleinstem Raum im Garten eine schöne Wohlfühloase schaffen kann.

Trendige Outdoorkissen in neuem Look

„Outdoormöbel schauen immer mehr wie Indoormöbel aus.“, erklärt Sigfried Walli, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma. Nicht nur die Loungemöbel mit offenem Geflecht und hellen Farben, sondern auch stilvolle Outdoor Sitzkissen sind der Trend der Saison. Robuste und gehäkelte Bezüge aus UV-beständigem Polypropylene kann man problemlos abnehmen und waschen. Die Gartenhocker eignen sich für den Innenbereich aber auch genauso für Terrassen, Balkone und für den Garten als Hocker oder als Ergänzung zu Lounge-Gruppen. Die Grundfarben sind Anthrazit, Braun und Marsala, dazu kommen richtige frische Farben wie Türkis, Midnight Blue und Olive green. Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln erhalten Sie alle Informationen zu den neuen Outdoormöbeln.

Frostfeste handgetöpferte Pflanz- und Dekorationskeramik aus Griechenland

Um den eigenen Garten noch schöner zu gestalten, gibt es auf der Int. Gartenbaumesse in Tulln hilfreiche und nützliche Ideen. Ganz neu im Programm hat Kreta-Garden die Regentonne mit Wasserhahn. Ein cirka ein Meter hohes Keramikgefäß wird mit einem Wasserhahn und einer verschließbaren Ablauföffnung versehen und schon haben Sie die perfekte Regentonne aus Dekorationskeramik. Nach wie vor im Trend sind die handgetöpferten Pflanzgefäße, welche frostfest sind. Überzeugen Sie sich von den handgemachten Töpfereien auf der Int. Gartenbaumesse Tulln und lassen Sie sich inspirieren.

365 Tage Abenteuer mit dem Teslin Grill

Nicht nur im Frühling, Sommer oder im Herbst, der Teslin Grill ist auch im Winter ein absolutes Highlight im Garten. Je nach Jahreszeit kann er für Glühwein, Punsch, Grillwürstel oder Eintöpfe der Saison verwendet werden. Da der Teslin Grill ins Erdreich gestellt und innen mit Steinen ausgelegt wird, ist ein Ausleeren der Asche nicht notwendig. Der nächste Regen kommt bestimmt und somit versickert die Asche ins Erdreich. Alle Informationen rund um den pflegeleichten und witterungsbeständigen Teslin Grill erhalten Sie auf der Int. Gartenbaumesse Tulln.

