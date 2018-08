Toto: Doppeljackpot – jetzt geht es um 130.000 Euro

Zwölfer-Jackpot elfmal geknackt

Wien (OTS) - In der Toto Runde 34A gab es abermals keinen Dreizehner, und so wurde aus dem Garantierunden-Jackpot nun ein Doppeljackpot. Das heißt, in der nächsten Runde geht es um etwa 130.000 Euro.

Beim Zwölfer ging es um einen einfachen Jackpot, und der wurde von elf Spielteilnehmern geknackt. Vier Niederösterreicher, drei Wiener sowie je ein Steirer, Kärntner, Salzburger und Burgenländer erhalten dafür jeweils rund 1.300 Euro.

In der Torwette hielt der Jackpot im ersten Rang neuerlich allen Angriffen stand, niemand konnte alle fünf Ergebnisse richtig tippen. Der Jackpot im zweiten Rang ist gefallen, er wurde von einem Spielteilnehmer aus dem Burgenland im Alleingag geknackt. Er tippte vier Ergebnisse richtig (scheiterte am 1:1 de Young Boys Bern gegen Dinamo Zagreb) und gewann damit rund 2.600 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 34B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 34A:

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 114.522,92 – 130.000 Euro warten 11 Zwölfer zu je EUR 1.296,00 99 Elfer zu je EUR 17,60 737 Zehner zu je EUR 4,70 261 5er Bonus zu je EUR 5,50

Der richtige Tipp: X X X 2 1 / 2 1 X X 1 1 X 1 X 2 X 2 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 13.744,56 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 2.555,70 Torwette 3. Rang: 53 zu je EUR 11,90 Hattrick: JP zu EUR 107.705,82

Torwette-Resultate: 0:0 1:1 1:1 1:2 +:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at