ORF III am Wochenende: Zweimal „zeit.geschichte“ u. a. mit „Österreich I“, „Erlebnis Bühne“ mit dem EUYO aus Grafenegg

Außerdem: Thomas Stipsits im „Sommerkabarett“

Am Wochenende präsentiert ORF III Kultur und Information ein abwechslungsreiches Programm mit „zeit.geschichte"-Dokumentationen und einem Highlight aus Grafenegg:

Am Samstag, dem 25. August 2018, setzt ORF III Kultur und Information die „zeit.geschichte“-Reihe „Österreich I“ von und mit Hugo Portisch fort. Zudem zeigt ORF III die Dokumentation „Der Frühling ist vorbei“ zum Prager Frühling. Am Sonntag, dem 26. August, ist in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ das European Union Youth Orchestra (EUYO) zusammen mit Starpianist und Festivalleiter Rudolf Buchbinder in Grafenegg zu sehen.

Samstag, 25. August: Zweimal „zeit.geschichte“ mit „Österreich I – Den Frieden verkündet, den Krieg gemacht“ und „Der Frühling ist vorbei“ ab 20.15 Uhr und Thomas Stipsits im „Sommerkabarett“ (22.55 Uhr)

Am Samstag wird im Hauptabend die zwölfteilige ORF-III-Dokumentarreihe „Österreich I“ von Hugo Portisch und Sepp Riff mit der zehnten Folge fortgesetzt. „Den Frieden verkündet, den Krieg gemacht“ (20.15 Uhr) zeigt die Entwicklungen, die im Jahr 1939 zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geführt haben. Die nationalsozialistische Führung versprach der Welt und dem eigenen Volk Frieden – während sie gleichzeitig den Krieg militärisch und diplomatisch vorbereitete. So sicherten sich Deutschland und Italien mit dem „Stahlpakt“ gegenseitig Waffenhilfe zu und Ende August 1939 schlossen Hitler und Stalin einen Nichtangriffspakt. Mit diesem Pakt konnte Hitler den Angriff auf Polen wagen.

Danach folgt mit „Der Frühling ist vorbei“ (21.55 Uhr) von Andreas Pfeifer eine Dokumentation über die Niederschlagung und die Konsequenzen des Prager Frühlings aus internationaler und österreichischer Perspektive. Mehr als 160.000 CSSR-Bürgerinnen und -Bürger flüchteten damals über die Grenze nach Österreich, viele davon weiter in andere europäische Staaten oder nach Amerika. In Österreich führte das zu diplomatischen und politischen Folgen: So wies etwa der damalige Außenminister Kurt Waldheim den ehemaligen österreichischen Botschafter in Prag, Rudolf Kirchschläger, an, keine Visa mehr für Fluchtwillige aus der CSSR auszustellen. Dieser widersetzte sich jedoch den Anweisungen.

Der Abend schließt mit einer weiteren Ausgabe des „Sommerkabaretts“. In „Thomas Stipsits: Griechenland“ (22.55 Uhr) gerät der Kabarettist als Griechenland-Urlauber mitten in die dortige Mythologie. So muss er für die streitenden Götter zwölf Prüfungen ablegen, die er natürlich mit österreichischem Witz meistert.

Sonntag, 26. August: „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: Aus Grafenegg:

Rudolf Buchbinder & European Union Youth Orchestra“ um 20.15 Uhr

Am Sonntag ist dann in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ mit „Rudolf Buchbinder & European Union Youth Orchestra“ (20.15 Uhr) ein Highlight vom Grafenegg Festival zu sehen, bei dem der Starpianist erstmals als Solist mit dem talentierten Nachwuchsorchester auftritt. Dieses besteht aus bis zu 140 Musikerinnen und Musikern aus allen 28 EU-Staaten. Es dirigiert Gianandrea Noseda ein Programm, das von Norwegen nach Russland führt – von Edvard Griegs Konzert für Klavier und Orchester bis zu Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Fünfter Symphonie.

