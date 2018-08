FPÖ-Gudenus: „Mit Kopftuchverbot in Kindergärten wird zentrales freiheitliches Wahlversprechen umgesetzt“

„Islamistische Parallel- und Gegengesellschaften dürfen nicht toleriert werden“

Wien (OTS) - „Mit der Einigung zwischen Bund und Ländern in Sachen Kinderbetreuung werden mit dem Kopftuchverbot in Kindergärten und dem Kampf gegen Islamkindergärten auch zentrale FPÖ-Wahlversprechen umgesetzt“, zeigte sich der geschäftsführende freiheitliche Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus erfreut.

Gudenus wies darauf hin, dass es insbesondere im rot-grünen Wien massive Probleme mit islamischen Kindergärten gebe, die gegen unsere Werteordnung verstoßen. „Leider wurden diese Einrichtungen trotz der radikal-islamischen Indoktrinierung von der SPÖ finanziell gefördert und die Probleme negiert. Mit der jetzigen 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern wird sichergestellt, dass islamische Kindergärten verstärkt kontrolliert werden können. Ich fordere die SPÖ in Wien auf, diese wirkungsvollen Maßnahmen ebenfalls zu unterstützen und umzusetzen“, so Gudenus.

„Wir können und dürfen in Österreich keine islamistischen Parallel- und Gegengesellschaften dulden und müssen den Kindern den Weg in eine freie und selbstbestimmte Entwicklung ermöglichen. Dies setzt – nach Untätigkeit der Vorgängerregierungen – diese Bundesregierung konsequent um und das ist gut für die Menschen in diesem Land“, sagte der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at