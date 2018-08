„Heimat Fremde Heimat Spezial“: „Schwarz in Wien“

Am 26. August um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Stefan Lenglinger präsentiert am Sonntag, dem 26. August 2018, um 13.30 Uhr in ORF 2 in einer „Heimat Fremde Heimat“-Spezialausgabe die Dokumentation „Schwarz in Wien: Von Soliman bis Alaba“, eine Produktion des ORF-Landesstudios Wien:

Schwarze Wienerinnen und Wiener der zweiten und dritten Generation unterscheidet eigentlich nichts vom klassischen multiethnischen Wiener außer der Hautfarbe. Doch die Vorurteile sitzen tief und haben eine lange Geschichte. Der Mohr im Hemd, das Negerbrot, zehn kleine Negerlein oder der bekannte Meinl-Mohr tradieren einen speziellen Wiener Rassismus, der bis ins 17. Jahrhundert zurück reicht. Wie lebt es sich mit schwarzer Hautfarbe in Wien und wie unterscheidet sich dieses Leben von dem anderer Wienerinnen und Wiener? Ein Film von Teddy Podgorski jun., produziert von nanookfilm.

