FPÖ-Darmann: Mehr Geld für Kinderbetreuung – ein guter Tag für unsere Familien

180 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung sind zukunftsweisend.

Klagenfurt (OTS) - „Heute ist ein guter Tag für unsere Familien. Die von der österreichischen Bundesregierung präsentierte Einigung mit den Ländern über den Ausbau der Kinderbetreuung stellt einen familienpolitischen Meilenstein dar. Die Bereitstellung von 180 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung ist nach dem bereits im Juli beschlossenen „Familienbonus Plus“, der ab 2019 bis zu 1.500 Euro Steuerbonus pro Kind und Jahr bringt, eine weitere wichtige Entlastung der Familien, fördert die Wahlfreiheit der Eltern und dient vor allen Dingen dem Wohl der Kinder“, betont der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann.

Somit werde mehr Geld für die Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt als unter der alten Bundesregierung. Die von der SPÖ im Vorfeld geschürte Panikmache, es werde zu Mittelkürzungen kommen, habe sich somit als unbegründet erwiesen. „Wie schon bei anderen Fällen zuvor hat auch hier die SPÖ versucht, im Vorfeld zu skandalisieren – und hat auch dieses Mal damit Schiffbruch erlitten“, sagt Darmann.

Der Kärntner FPÖ-Chef begrüßt, dass im geschnürten Paket auch Maßnahmen enthalten sind, die die Integration massiv verbessern werden. „Das generelle Kopftuchverbot sowie ein Wertekatalog, der künftig für mehr Kontrolle in islamischen Kindergärten sorgen wird, sind wichtige Mechanismen, um bereits in den Kindergärten jeder Entwicklung von Parallel-Gesellschaften entgegenzuwirken. Das Kopftuch hat an Kindergärten nichts verloren und ist ein Symbol der Unterdrückung. Islamische Kindergärten, die sich gegen unsere Werte stellen, dürfen bei uns keinen Platz haben“, erklärt Darmann.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

0463 513 272