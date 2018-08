Kocevar: Schwarz-Blau spielt damit, Menschen zu verunsichern

SPÖ NÖ fordert vom Bund mehr Geld für Ausbau der Kinderbetreuung

St. Pölten (OTS) - „Der Beharrlichkeit einiger Bundesländer – Niederösterreich ist nicht darunter – ist es zu verdanken, dass nun doch mehr Mittel als geplant für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung steht“, erklärt SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar, der das Vorgehen der ÖVP NÖ und Mikl-Leitners kritisiert, die noch im Juni die Kürzungen emotionslos hingenommen hatte: „Erst Familien verunsichern, in dem eine Kürzung der Mittel für Kinderbetreuung in den Raum gestellt wurde, die dann zurückgenommen wird, dann die Länder bezahlen lassen und das Ganze als großartigen Verhandlungserfolg jener hinstellen, die ohnehin für ihre Nibelungentreue zu Kurz und seinem Regierungsteam bekannt sind.“

Die SPÖ NÖ lehne eine Politik ab, mit der Menschen verunsichert würden, Neid geschürt und mit Ängsten von Betroffenen gespielt werde, sagt Kocevar: „Aber genau das scheint die Taktik der Bundesregierung zu sein, die immer deutlicher zu Tage tritt. Und Landeshauptfrau Mikl-Leitner schweigt dazu in blinder Treue und in absolutem Gehorsam zu ihrem Konzernkanzler Kurz, anstatt endlich Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen.“

Auch die Auflagen, denen sich Länder unterwerfen müssen, damit sie Mittel lukrieren können, hält Kocevar für eine Alibiaktion und ein Festhalten am Thema „Ausländer“, das als Ablenkungsmanöver für alles und jedes herhalten muss: „Ich bin selbst Bürgermeister in einer Gemeinde mit mehr als 10.000 EinwohnerInnen und ich kenne weder in meiner Gemeinde noch in anderen Kommunen einen Fall, wo Kinder mit Kopftuch in den Kindergarten kommen.“

Die SPÖ NÖ fordert weiterhin mehr Geld vom Bund für einen Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen in Niederösterreich, die auch am Nachmittag kostenfrei sein soll. Die Kindergärten in Niederösterreich hätten 31,7 Schließtage und liege damit im unteren Mittelfeld, sagt Kocevar, der fordert, dass sich die Öffnungszeiten endlich an den Erfordernissen arbeitender Eltern orientieren müssten: „Die Ausweitung der täglichen Arbeitszeit auf zwölf Stunden beschließen, aber die Mittel für die Kinderbetreuung auf gleichem Niveau wie vor dem unsäglichen Hin und Her zwischen Regierung, Ländern und Betroffenen belassen und sich dafür in einer ganz wunderbaren Inszenierung in einem Kindergarten abfeiern lassen, dazu gehört schon ein großes Maß an Unverfrorenheit – aber dafür ist ja die schwarz-blaue Regierung bekannt.“

