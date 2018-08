Hietzing: Sonderfahrt mit der Nostalgiestraßenbahn

Wien (OTS/RK) - Schöne Fotomöglichkeit für Fans historischer Straßenbahnen: Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Betriebseinstellung der Straßenbahnlinie 158 findet am Samstag, dem 1. September 2018, in Hietzing eine Sonderfahrt mit einer Nostalgiestraßenbahn statt. Die Tram, ein Triebwagen der Type K, verkehrt für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos zwischen Kennedybrücke und Unter St. Veit zwischen 11 und 15 Uhr. Die Straßenbahnlinie 158 wurde im Sommer 1958 in Ober St. Veit zum letzten Mal in Betrieb genommen und war damit die erste eingestellte Linie in Wien nach 1945.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 13. Bezirk, Tel.: 01/4000-13111 bzw. E-Mail: post @ bv13.wien.gv.at

