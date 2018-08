NEOS zu Grenzschutzübung: Teure Show-Politik bringt nicht mehr Sicherheit

Stephanie Krisper: „Statt in jene Bereiche zu investieren, die tatsächlich mehr Sicherheit bringen, verschwendet die Regierung lieber hunderttausende Euro für ihre Show-Politik.“

Wien (OTS) - Wie nun bekannt wurde, hat der als „Übung“ bezeichnete Foto-Termin am Grenzübergang Spielfeld Ende Juni insgesamt 291.862 Euro gekostet. „Es ist vollkommen absurd, dass für eine überdimensionierte Marketing-Einlage fast 300.000 Euro ausgegeben werden. Statt in jene Bereiche zu investieren, die tatsächlich mehr Sicherheit bringen, verschwendet die Regierung lieber hunderttausende Euro für ihre Show-Politik,“ zeigt sich NEOS-Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper verärgert. Es brauche keine teuren PR-Aktionen, sondern endlich ein Ende des Sparens an den falschen Ecken: „Dieses Geld hätte man besser in die Staatsanwaltschaft und damit in mehr Mittel zur Strafverfolgung investieren sollen. Damit wäre sichergestellt, dass nicht - wie im Fall von Graz - Terrorverdächtige enthaftet werden müssen, weil die Staatsanwaltschaft nicht zeitgerecht arbeiten kann. Auch die Deradikalisierung in Haftanstalten wäre ein dringliches Thema. Und im Kampf gegen Cybercrime braucht man Geld, um Expertinnen und Experten anheuern zu können. Diese Maßnahmen bringen mehr Sicherheit - und nicht eine Notfallsübung ohne Not.“

Der Innenminister solle auch dafür sorgen, dass die Polizei die Arbeitsbedingungen und das Personal hat, um ihre Arbeit gut erledigen zu können, fordert Krisper: „Was sie brauchen sind die entsprechenden Ressourcen und Ausstattungen. Es ist der Job des Innenministers, ihnen diese zur Verfügung zu stellen. Kickl kommt diesem Job nicht nach. Stattdessen werden durch immer neue Prestigeeinheiten die Basisstrukturen der Polizei weiter ausgedünnt.“

