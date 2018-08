Musikfestival „Kunst in der Kartause“ in Aggsbach

„Mit Pfeifen und Zungen“ ab 30. August

St. Pölten (OTS/NLK) - Von Donnerstag, 30. August, bis Sonntag, 2. September, findet in der Kartause Aggsbach unter der künstlerischen Leitung von Otto Lechner das mittlerweile bereits zweite Musikfestival „Kunst in der Kartause“ statt. Auf dem Programm des Herbstfestivals steht unter dem Motto „Mit Pfeifen und Zungen“ ein Mix aus Instrumenten, Stilen und Epochen über alle musikalischen Genregrenzen hinweg. Der Bogen spannt sich dabei von klassischen Orgelwerken und sakraler Chormusik über Stepptanz und freie Improvisationen bis hin zu Schlagern, Pop und zeitgenössischen Kompositionen.

Das Festival startet am Donnerstag, 30. August, um 18 Uhr mit einem von Otto Lechner und Hans Tschiritsch zelebrierten musikalischen Eröffnungsritual im Meditationsgarten der Kartause. Ab 20 Uhr kommt es in der Kirche der Kartause zu einem improvisierten Dialog zwischen der Stepptänzerin Marije Nie und dem Organisten Jacob Lekkerkerker unter dem Titel „Meander“.

Am Freitag, 31. August, begibt sich das Festival in den nahe gelegenen Wallfahrtsort Maria Langegg. Unter dem Titel „Songs for Mary – Der Wind schreit Maria“ bringt zunächst der Chorleiter, Autor und Regisseur Florin Mittermayr gemeinsam mit dem Ensemble Cantoris Minoris Viennensis ab 20 Uhr in der Wallfahrtskirche die von Henry Purcell 1695 komponierte Trauermusik zur Aufführung. Anschließend spannt Otto Lechner gemeinsam mit Pamelia Stickney am Theremin und dem Multiinstrumentalisten Georg Graf in der Bibliothek des ehemaligen Servitenklosters einen musikalischen Bogen von Marienliedern aus dem „Gotteslob“ bis zum „Marienhymnus“ von Jimmy Hendrix.

Am Samstag, 1. September, kann das Publikum ab 13.30 Uhr gemeinsam mit Otto Lechner eine musikalische Wanderung von seinem Heimatort Gansbach zur Kartause Aggsbach unternehmen. Der Start erfolgt bei Katrin Plavcaks Falco-Denkmal, bei dem Lechners Nachbarn aus Kindheitstagen gemeinsam mit dem Gansbacher Vokalensemble musikalische Reverenz erwiesen wird. Auf der Wanderung selbst musiziert Otto Lechner mit Klaus Trabitsch und Peter Rosmanith; der Abschluss in der Kartausenkirche beginnt um 18 Uhr. Ab 20.30 Uhr interpretiert das Trio als Los Gringos noch im Waldbad Aggsbach Dorf die 20 schönsten Schlager der Welt neu.

Zum Abschluss von „Kunst in der Kartause“ lassen der Akkordeonist Otto Lechner, der Organist Alfred Nussbaumer und die Toypiano-Virtuosin Isabel Ettenauer am Sonntag, 2. September, ab 15 Uhr in der Kartausenkirche „Zungen, Pfeifen, Saiten“ erklingen.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 0664/9370444, Christine Nussbaumer, e-mail nussbaumer.christine @ a1.net und www.kunstinderkartause.at.

