Medienprogramm: Informelle Tagung der Außenministerinnen und Außenminister

Donnerstag, 30. und Freitag, 31. August 2018

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 30. und Freitag, 31. August 2018 findet die Informelle Tagung der Außenministerinnen und Außenminister in Wien statt.

Medienöffentliche Termine

Dienstag, 28. August 2018

09.00 – 17.00 Uhr Medienakkreditierung geöffnet

Ort: Ballhausplatz 1, Amalienhof (rechts, Veranstaltungsraum 2)

Mittwoch, 29. August 2018

09.00 – 17.00 Uhr Medienakkreditierung geöffnet

Ort: Ballhausplatz 1, Amalienhof (rechts, Veranstaltungsraum 2)

12.00 – 18.00 Uhr Medienzentrum geöffnet

Ort: Medienzentrum: Hofburg (Zugang über Burgpassage/Heldenplatz)

Donnerstag, 30. August 2018

08.00 – 18.00 Uhr Medienakkreditierung geöffnet

Ort: Ballhausplatz 1, Amalienhof (rechts, Veranstaltungsraum 2)

08.00 – 22.00 Uhr Medienzentrum geöffnet

Ort: Medienzentrum: Hofburg (Zugang über Burgpassage/Heldenplatz)

13.30 Uhr Eintreffen Außenministerin Karin Kneissl

FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT – Doorstep

Ort: Hofburg, Foyer

13.45 – 14.15 Uhr Eintreffen der Außenministerinnen und -minister FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT – Doorstep

Ort: Hofburg, Foyer

13.45 – 14.15 Uhr Begrüßung durch Bundesministerin Karin Kneissl und die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Federica Mogherini

nur HOST Broadcaster und HOST Photo

Ort: Hofburg, Oberes Platzl

16.15 Uhr POOL 1: GRUPPENFOTO und anschließender Tour de Table FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT (Achtung: Nur für Foto und Kamerateams) Treffpunkt: 16.00 Uhr – Info-Point im Medienzentrum

anschließend Plenarsitzung der Außenministerinnen und -minister Freitag, 31. August 2018

06.30 – 12.00 Uhr Medienakkreditierung geöffnet

Ort: Ballhausplatz 1, Amalienhof (rechts, Veranstaltungsraum 2)

06.30 – 18.00 Uhr Medienzentrum geöffnet

Ort: Medienzentrum: Hofburg (Zugang über Burgpassage/Heldenplatz)

08.15 – 08.30 Uhr Eintreffen der Außenministerinnen und -minister in der Hofburg

FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT – Doorstep

Ort: Hofburg, Foyer

10.00 – 10.10 Uhr Eintreffen der Außenministerinnen und -minister der EU Beitrittskandidatenländer in der Hofburg

FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT – Doorstep

anschließend Begrüßung durch Bundesministerin Kneissl und die Hohe Vertreterin Mogherini

nur HOST Broadcaster und HOST Photo

Ort: Hofburg, Marmorsaal

10.10 Uhr POOL 2: GRUPPENFOTO und anschließender Tour de Table FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT (Achtung: Nur für Foto- und Kamerateams) Treffpunkt: 09.55 Uhr – Info-Point im Medienzentrum

anschließend Plenarsitzung mit den Beitrittskandidatenländern

12.30 Uhr PRESSEKONFERENZ mit

Karin Kneissl, Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres Federica Mogherini, Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der EU-Kommission

Sprachen: DE, EN, FR mit Simultandolmetschung

Ort: Hofburg, Forum

---- ENDE GYMNICH ----

13.15 – 15.15 Uhr Luncheon Debate: Critical Infrastructure & digitalisation

nur HOST Photo

Fotos sind ausschließlich auf https://www.flickr.com/minoritenplatz8 downloadbar

Die Teilnahme an den Medienterminen im Rahmen des Programms und die Nutzung des Medienzentrums in der Hofburg ist nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich.

Die Online-Akkreditierung können Sie direkt über die EU-Ratsvorsitz-Website

https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html durchführen.

Der Akkreditierungsausweis ist für die gesamte Dauer des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gültig.

Das Online-Akkreditierungssystem enthält eine Liste aller Veranstaltungen, für die Sie sich anmelden können. Bitte melden Sie sich vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung an.

Die Akkreditierungsausweise werden von Montag bis Freitag, 09.00 – 13.00 Uhr im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Schauflergasse 1, 1010 Wien) ausgegeben.

■ täglich von Montag bis Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr

Von 28. bis 31. August 2018 befindet sich das Medienakkreditierungsbüro im Amalienhof der Hofburg, Ballhausplatz 1, Veranstaltungsraum 2 (im Hof rechts).

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise am Medienakkreditierungsschalter:

■ 28. August 2018: 09.00 bis 17.00 Uhr

■ 29. August 2018: 09.00 bis 17.00 Uhr

■ 30. August 2018: 08.00 bis 18.00 Uhr

■ 31. August 2018: 06.30 bis 12.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises die Akkreditierungsbestätigung und ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

POOL-Termine

Aus organisatorischen Gründen müssen wir nachstehende Medientermine als POOL-Termine durchführen:

■ POOL 1: Gruppenfoto und anschließender Tour de Table – 30. August 2018, 16.15 Uhr

■ POOL 2: Gruppenfoto mit den Ministerinnen und Ministern der Kandidatenländer – 31. August 2018, 10.10 Uhr

Für die Teilnahme an den POOL-Terminen ist neben der gültigen Akkreditierungskarte zusätzlich auch eine Poolkarte notwendig. Diese können Sie ab sofort unter pk-anmeldungen @ bmeia.gv.at beantragen. Die Anmeldung für Pooltermine endet am Dienstag, 28. August 2018, um 15.00 Uhr.

Das Außenministerium behält sich vor, die Pool-Anmeldung nach Vergabe aller Plätze zu schließen. Die Plätze werden nach dem Prinzip „first come first serve“ vergeben. In diesem Fall werden ausschließlich jene Medienvertreterinnen und -vertreter per E-Mail verständigt, die aufgrund des großen Andranges keinen Platz auf der Pool-Liste erhalten haben.

Die Poolkarten, die den Zutritt zu den POOL-Terminen im Rahmen des Programms ermöglichen, werden ausschließlich am Info Point im Medienzentrum der Hofburg ausgeteilt.

■ 30. August 2018: 08.00 bis 15.45 Uhr

■ 31. August 2018: 06.30 bis 09.45 Uhr

Kontakt Akkreditierung:

Mag. Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115 202561

E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

E-Mail: federalpressservice @ bka.gv.at

