34. Internationale Sommergespräche der Waldviertel Akademie

„Woran glauben wir noch?“ ab 30. August

St. Pölten (OTS/NLK) - „Woran glauben wir noch? Unsere Sehnsucht nach Wahrheit, Vertrauen und Sicherheit“ lautet der Titel der mittlerweile 34. Internationalen Sommergespräche der Waldviertel Akademie, die heuer von Donnerstag, 30. August, bis Sonntag, 2. September, in Weitra, Gmünd und - erstmals auch – Waidhofen an der Thaya stattfinden. Zu dem aus Vorträgen, Diskussionen, Filmen, Exkursionen, Lesungen etc. bestehenden Programm der Waldviertler Kultur- und Bildungsinitiative werden rund 1.000 Teilnehmer aus ganz Österreich erwartet.

Unter den Vortragenden befinden sich diesmal u. a. der Mediziner und Theologe Johannes Huber, der am Donnerstag, 30. August, ab 19 Uhr auf Schloss Weitra den Eröffnungsvortrag hält, der Moraltheologe Matthias Beck, die Journalistin Anneliese Rohrer, der ehemalige Nationalratspräsident Andreas Khol, die Migrationsforscherin Gudrun Biffl, der Datenschützer Hans Zeger, der Philosoph Peter Kampits, der Mathematiker Rudolf Taschner, WIFO-Chef Christoph Badelt und der Sozialwissenschafter Bernd Marin.

Im Mittelpunkt der Diskussionen stehen die Themenblöcke Glaube, Wissenschaft, Politik, Demokratie, Wirtschaft, Journalismus und Sicherheit. Dementsprechend stehen Fragen, was die Wirtschaft für unsere Sicherheit tun kann, ob das Ende der Demokratie droht, welche Rollen Medien und Wissenschaft in Zeiten von Fake News bzw. Alternative Facts spielen und wie unsere Datensicherheit garantiert wird, auf der Tagesordnung.

Ergänzt wird das Programm durch Kurt Langbeins Film „Zeit für Utopien“ inklusive Filmgespräch am Freitag, 31. August, ab 20 Uhr im Kino Gmünd und den humorvoll-literarischen Abend „Zeitungsente und Grubenhund“ mit Martin Haidinger und Reinhard Linke am Samstag, 1. September, ab 20 Uhr im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten bei der Waldviertel Akademie unter 02842/53737, e-mail waldviertel.akademie @ wvnet.at und www.waldviertelakademie.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse