PVÖ-Vizepräsident Edlinger: „Die Arroganz der Regierung ist fast unüberbietbar“.

Die Seniorenvertreter wurden bei der Pensionsanpassung glatt ignoriert. Mit Halb- und Unwarheiten wird die Pensionsanpassung schöngeredet.

Wien (OTS) - Die Arroganz der Spitzenfunktionäre dieser schwarz-blauen Bundesregierung ist laut Rudolf Edlinger, Vizepräsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) kaum noch zu übertreffen: „Statt demokratische Spielregeln einzuhalten, bzw. auszubauen, zerstört diese Regierung Schritt für Schritt wesentliche Aspekte der österreichischen demokratischen Realität, die unserem Land jahrzehntelang Aufstieg und sozialen Frieden bescherte. Sie ist drauf und dran, die Sozialpartnerschaft zu demolieren, aber auch andere demokratische Einrichtungen zu desavouieren.“

Laut Gesetz ist der österreichische Seniorenrat bei Entscheidungen, die die ältere Generation betreffen, einzubinden bzw. zumindest anzuhören. Dies ist bei der jüngsten Pensionsanpassung nicht geschehen. Edlinger: „Die gewählten Vertreter der österreichischen Seniorenorganisationen wurden glatt ignoriert.“

Einer der Gründe ist laut Edlinger offenbar jener, dass, um die getroffenen Entscheidungen zu erklären, falsche Argumente, Unwahrheiten und Halbwahrheiten herhalten müssen, die allesamt bei seriösen Verhandlungen leicht zu widerlegen gewesen wären.

Zum Beispiel: Die Pensionserhöhung richtet sich nach der Höhe des ermittelten Verbraucherpreis-Index (VPI), der in den vergangenen 12 Monaten deutlich höher war als in den letzten Jahren – daher ist heuer auch eine höhere Anpassung gesetzlich notwendig – und kein Geschenk, so wie es Kurz und Strache jetzt darstellen. Außerdem: Auch in den letzten Jahren erhielten kleinere Pensionen prozentuell höhere Anpassungen als höhere. Im Vorjahr profitierten 1,7 Millionen Pensionistinnen und Pensionisten davon. Heuer sind es um ganze 600.000 weniger.

Darüber hinaus ist die Heranziehung des VPI zur Pensionsberechnung zu hinterfragen, da er die notwendigen Ausgaben der Älteren nicht korrekt wiederspiegelt. Edlinger: „Der VPI betrug + 2%, die Preise für den wöchentlichen Einkauf mit den notwendigsten Dingen zum Leben stiegen aber um das Doppelte!“

Besonders infam findet Edlinger die Äußerungen von FPÖ-Vizekanzler Heinz Christian Strache: „Wenn jemand wie der Herr Vizekanzler davon spricht, dass die Vorgängerregierungen „Pensionsraub“ begingen, dann möchte ich daran erinnern, dass der größte Pensionsraub unter FPÖ Sozialministern zwischen 2000 und 2006 begangen wurde und er auch schon damals ein hoher FPÖ-Funktionär war. In diesen Jahren wurden die Pensionen kaufkraftmäßig um mehr als 13% gekürzt.“

Erinnerungslücken ortet Edlinger auch bei ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz: „Wenn der Bundeskanzler zu solchen Äußerungen lächelnd schweigt, und sich dazu auch noch brüstet, die größte Pensionserhöhung der letzten Jahre durchgeführt zu haben, dann darf ich daran erinnern, dass es seit dem Jahr 2000 ausschließlich ÖVP-Finanzminister waren, mit denen es unmöglich war, höhere Pensionsabschlüsse zu vereinbaren. – Das Gegenteil war der Fall: Mir als Finanzminister von 1997 – 2000 wurde von der ÖVP/FPÖ vorgeworfen, zu den Pensionisten zu großzügig gewesen zu sein. Daraufhin wurden die in den Jahren 2000 und 2001 von ÖVP und FPÖ verordneten Pensionskürzungen mit dem ,Übergenuss‘ der Jahre 1997 – 2000 argumentiert.“

„Es ist evident, dass die Vergesslichkeit der wichtigste Partner dieser Regierung ist“, meint Vizepräsident Edlinger abschließend. (Schluss)

