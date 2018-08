Trading Region Upgrade Service - erhält weiterhin positive Marktresonanz

Wien / Prag (OTS) - Das Trading Region Upgrade Service (TRU), das den österreichischen und den tschechischen Gasmarkt verbindet, verzeichnet weiterhin eine positive Resonanz des Marktes. In der Quartalsauktion im August wurden beinahe alle angebotenen TRU Kapazitäten von Tschechien nach Österreich (22.000 kWh/h/a) für das zweite und dritte Quartal 2019 verkauft. Eine Entscheidung, wie die verbleibenden TRU Kapazitäten angeboten werden, wird in Kürze getroffen. Die Hauptidee hinter dem TRU Service ist es, den Transaktionsprozess zu vereinfachen und Kosten zu senken.



Nach der erfolgreichen Jahresauktion im Juli wurde dieses neue, speziell entwickelte Service als quartalsweises Produkt von den österreichischen und tschechischen Fernleitungsnetzbetreibern

Gas Connect Austria und NET4GAS angeboten. Verkauft wurde im Zuge von Auktionen im Zeitraum von 6. bis 20. August 2018. Bereits zum zweiten Mal haben Kunden, die bei der Auktion erfolgreich waren, die Möglichkeit, ihr Gas direkt von Tschechien nach Österreich und umgekehrt mit nur einem Vertrag zu transportieren. Mit TRU setzen beide Unternehmen auch das Ziel der Europäischen Union, Märkte einfach und kosteneffizient miteinander zu verbinden, in die Praxis um.



Beide Fernleitungsunternehmen bieten das TRU-Service individuell an. Länderübergreifende Transaktionen von Österreich zum tschechischen Gasmarkt werden von Gas Connect Austria abgewickelt, Transaktionen von Tschechien zum österreichischen Gasmarkt von NET4GAS.



Das TRU-Service wird innerhalb einer einjährigen Pilotphase angeboten, nach der das Produkt evaluiert wird. Für nähere Informationen, kontaktieren Sie bitte die Fernleitungsnetzbetreiber direkt oder besuchen Sie die jeweilige Internetseite: www.net4gas.cz und www.gasconnect.at



Gas Connect Austria ist ein Erdgasfernleitungs- und -verteilernetzbetreiber mit Hauptsitz in Wien. Das Unternehmen beschäftigt 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an 6 Standorten in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich verankert. Vom Erdgasknoten Baumgarten ausgehend, betreibt Gas Connect Austria ein modernes und leistungsstarkes Erdgashochdrucknetz mit Verbindungen nach Deutschland, der Slowakei, Slowenien und Ungarn sowie zu Speicher- und Produktionsanlagen. 900 Kilometer lang, beinhaltet das Leitungssystem 5 Verdichterstationen, 40 Mess- und Übergabestationen und über 100 Übergabemesspunkte. Das Kerngeschäft besteht in der Vermarktung von Transportkapazität an den internationalen Grenzpunkten und für die inländische Erdgasversorgung. Mit einer vermarkteten Transportmenge Entry/Exit von 150 Mrd. m³ im Jahr ist das Unternehmen eine bedeutende Drehscheibe in Zentraleuropa. Als kundenorientierter Logistik-Dienstleister entwickelt das Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen ständig weiter, entsprechend den Bedürfnissen des Marktes. Gas Connect Austria ist ein 51% Tochterunternehmen der OMV Gruppe, 49% werden im Verhältnis 60:40 von Allianz Capital Partners und SNAM gehalten. Gas Connect Austria selbst hält Beteiligungen an AGGM, AGCS, TAG GmbH und PRISMA und ist Mitglied bei ENTSOG und GIE.

NET4GAS holds an exclusive gas Transmission System Operator (TSO) licence in the Czech Republic, providing efficient, safe and reliable gas transmission services for its customers 24 hours a day, 7 days a week. The company secures the international transit of natural gas across the Czech Republic, domestic transmission to partners in the Czech Republic and associated commercial and technical services. NET4GAS transports around 45 billion m3 of natural gas per year and operates more than 3,800 km of pipelines, three border transfer stations, four compressor stations, and nearly a hundred transfer stations at the interface with domestic gas distribution. The company is a member of the Czech Gas Association, the international organisations ENTSOG, GIE, EASEE-gas, and the IGU and Marcogaz working groups. NET4GAS has more than 500 employees.

