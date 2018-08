HIGH FIVE für NFC

500-millionste Kontaktlos-Transaktion mit Bankomat®Karte erreicht

Wien (OTS) - Die Kontaktlos-Funktion auf Österreichs Bankomat®Karten hat im Juli 2018 ihre Erfolgsgeschichte bestätigt: Mit der 500-millionsten Kontaktlos-Transaktion bewiesen die Österreicherinnen und Österreicher, wie beliebt das Kontaktlos-Bezahlen bei ihnen ist.

Heute wird in Österreich schon jede 2. Zahlungs-Transaktion mit Bankomat®Karten kontaktlos über NFC abgewickelt.

Seit der Einführung der Kontaktlos-Funktion auf Österreichs Bankomat®Karten im Jahr 2013 war es immer öfter zu beobachten: Die Beschleunigung an den Kassen ist für alle Beteiligten ein riesengroßer Vorteil. Seit damals wurde über die NFC-Funktion auf den Bankomat®Karten bei den 500 Millionen Transaktionen ein Gesamtvolumen von mehr als 13 Mrd. EURO abgewickelt.

„Diese großartige Entwicklung bestätigt, wie richtig und wichtig die Entscheidung der Banken war, die österreichischen Bankomat®Karten mit der Kontaktlos-Technologie NFC auszustatten“ , erläutern Harald Flatscher und David Ostah, die Geschäftsführer der PSA Payment Services Austria GmbH. „Sie haben ihren Kunden damit genau das gegeben, was diese wollten.“

Facts im Vergleich

Die Entwicklung der NFC-Funktion auf der Bankomat®Karte weist auch heuer wieder steil nach oben. Im ersten Halbjahr 2018 waren im Jänner schon 46,6 % aller POS-Transaktionen mit Bankomat®Karten kontaktlos mit NFC. Im Juli 2018 waren es bereits 53,1 % aller POS-Transaktionen.

Im ersten Halbjahr 2018 wurden insgesamt 314,5 Mio. Transaktionen mit einem Volumen von knapp 12,7 Mrd. EURO mit der Bankomat®Karten abgewickelt, davon 155,4 Mio. kontaktlos mit NFC, dieses Volumen betrug knapp 4,4 Mrd. EURO.

Im Vergleich dazu das erste Halbjahr 2017:

Insgesamt 273 Mio. Transaktionen (Steigerung von 15 % in 2018) und einem Volumen von 11,7 Mrd. EURO (Steigerung von 8,5 % in 2018)

Davon NFC-Transaktionen 82 Mio. (Steigerung von 90 % in 2018) und einem Volumen von 2,2 Mrd. EURO (Steigerung von 100 % in 2018)

Nutzungsverhalten

Die Nutzung der Kontaktlos-Funktion ist heute in allen Branchen angekommen. Besonders beliebt ist NFC im Lebensmittelhandel, in der Gastronomie, in Trafiken, Drogerien und Apotheken. Der Durchschnittsbetrag der Kontaktlos-Zahlungen mit Bankomat®Karte beträgt aktuell 28,00 EURO.

Das Altersspektrum der Nutzer, die mehrmals pro Woche oder zumindest einmal pro Woche kontaktlos bezahlen, war schon 2017 breit gefächert:

63 % bei den 15 - 29 Jährigen

51 % bei den 30 - 39 Jährigen

45 % bei den 40 – 49 Jährigen

(Quelle: OeNB Zahlungsmittelumfrage 2017)

Auch in Punkto Sicherheit gibt es ausschließlich positive Erfahrungen.

Es gab seit der Einführung 2013 noch keinen Schadensfall durch die NFC-Funktion auf der Karte, bei dem ein Karteninhaber Geld verloren hat oder sonst von einem Dritten geschädigt wurde. Dieselben ausschließlich guten Erfahrungen sind auch aus internationalen Expertenkreisen bekannt.



Auch bei der Bargeldbehebung wird sich die NFC-Technologie sukzessive durchsetzen. An immer mehr Bankomaten® kann auch eine Geldbehebung über die Kontaktlos-Funktion abgewickelt werden.



Über PSA Payment Services Austria GmbH (PSA)

PSA ist ein Transaktionsdienstleister und das österreichische Kompetenzzentrum für bargeldloses Bezahlen. PSA unterstützt Banken rund um die Uhr dabei, ihren Kunden sichere, schnelle und bequeme Transaktionen zu ermöglichen.

Im Auftrag der Banken betreut PSA das Bankomat®System mit rund 7.350 Geldausgabeautomaten sowie rund 9,5 Millionen Bankomat®Karten. Dank der Expertise der österreichischen Banken und von PSA zählen Bankomat®Karten und Bankomaten® seit vielen Jahren zu den sichersten der Welt.

Zum Leistungsspektrum der PSA gehört auch die laufende Entwicklung kreativer Lösungen und innovativer Produkte. Dazu gehören zum Beispiel die Bankomat®Karte auf neuen Trägermedien (Sticker, Armband, mobile Bankomat®Karte) oder neue Services wie ZOIN und GeoControl (ein Sicherheitsfeature für Reisen außerhalb Europas).

https://www.psa.at/

Rückfragen & Kontakt:

Martina Nadler

Mobil: +43 664 883 888 33

PSA Payment Services Austria GmbH

Rennweg 46-50

A-1030 Wien

E-Mail: office @ psa.at www.psa.at