Großeinsatz rund um die Suche nach zwei jungen Männern in der Alten Donau

Wien (OTS) - Mehrere Zeugen verständigten am 23. August 2018 um 14:00 Uhr die Polizei, da sie vom Ufer aus zwei Männer im Alter von 15- und 19-Jahren beobachten konnten, die mit einem geborgtem Elektroboot am Wasser unterwegs waren. Beide Männer dürften nach aktuellem Informationsstand vom Boot aus in das Wasser gestiegen sein, kamen ins straucheln und gingen unter. Sofort wurden die Einsatzkräfte verständigt. Bereits nach kurzer Zeit waren ein Hubschrauber der Flugpolizei und ein Boot des See- und Stromdienstes vor Ort und starteten gemeinsam mit den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung und der Wiener Berufsfeuerwehr die Suche. Um ca. 18.15 Uhr konnten die Einsatzkräfte den 19-Jährigen und um ca. 19.15 Uhr den 15-Jährigen im Nahbereich der Untergangsstelle auffinden, beide konnten nur mehr tot geborgen worden. Die Angehörigen wurden vom Kriseninterventionsteam der Stadt Wien betreut.

