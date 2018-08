Nylas bringt 16,2 Millionen US-Dollar auf - will die Lücke zwischen 4,5 Milliarden Posteingängen und Software-Anwendungen schließen

San Francisco (ots/PRNewswire) - Nylas, der Anbieter der Unified-Communications-API für die Integration von Software-Anwendungen mit E-Mail-, Kalender- und Kontaktdaten, hat sich 16 Millionen US-Dollar an Series-B-Finanzierung gesichert. Ziel ist es, das Unternehmen zu erweitern und seine Marktstärke weiter auszubauen.

Die Finanzierungsrunde wurde von Spark Capital mit Beteiligung von Slack Ventures, Industry Ventures und ScaleUp geleitet, die sich den bestehenden Investoren 8VC, Great Oaks Capital, Rubicon Venture Capital und dem persönlichen Fonds von John Chambers anschlossen. Andrew Parker, General Partner bei Spark Capital, führte die Transaktion an und wird in den Board of Directors von Nylas eintreten.

"Nylas' Ziel ist es, das Standardwerkzeug für Entwickler zu werden, die Software-Anwendungen erstellen, die sich mit Posteingangsdaten integrieren. In der API-Welt wird Stripe als die vertrauenswürdige Zahlungs-API gesehen, Twilio als die vertrauenswürdige SMS/Voice-API. Und nun wird Nylas zur vertrauenswürdigen API für die Integration mit E-Mail-, Kalender- und Kontaktdaten", so Gleb Polyakov, CEO von Nylas.

"Wir glauben, dass Nylas die Möglichkeit hat, die Kommunikationsschicht für jedes große Software-Unternehmen zu werden - von SaaS-Unternehmen bis hin zu ISVs", so Andrew Parker von Spark Capital. "Das Unternehmen wächst enorm und wir freuen uns sehr, ihm zu helfen, die nächste Stufe zu erreichen."

Nylas unterstützt die Kommunikationsschicht in Software-Anwendungen für Kunden wie Newscorp, Dialpad, Salesloft, Pipedrive, Hyundai und Ellie Mae. Die Nylas-API verarbeitet täglich mehr als 100 Millionen API-Anfragen. Allein dieses Jahr haben sich über 22.000 neue Entwickler angemeldet, die die Plattform testen möchten. Nylas konnte seine jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln und plant, diesen Wachstumskurs mit der Series-B-Finanzierung fortzusetzen.

"Nylas abstrahiert die Komplexität des Synchronisierens und Versendens von E-Mail-Daten weg - ganz zu schweigen von den laufenden Wartungs- und Sicherheitsbedenken, denen Unternehmen sonst ganze Teams widmen müssten", so Christine Spang, Nylas-Mitgründerin und -CTO. "Bei der Arbeit mit E-Mail-Daten kann man in puncto Sicherheit keine Abkürzungen nehmen." Nylas hat die "SOC-2"-Zertifizierung erhalten und verschlüsselt 100 Prozent der Daten, die die API passieren.

Informationen zu Nylas

Die Nylas-API hilft Entwicklern, innerhalb weniger Wochen Integrationen zwischen Software-Anwendungen und E-Mail-, Kalender- und Kontaktdaten zu erstellen, wodurch sich die Entwicklungszeit um 24 Monate verkürzt. Nylas unterstützt sowohl Anwendungen von Fortune 500- als auch kleinen und mittleren Unternehmen und bietet einen einzigen Integrationspunkt, der Anwendungen mit 100 Prozent aller E-Mail-Anbieter weltweit verbindet - darunter Gmail, IMAP, Exchange, Outlook und allen übrigen. Marketing, Vertrieb, Rekrutierungsplattformen und andere Bereiche nutzen Nylas täglich, um ihre Benutzer zu befähigen, personalisierte E-Mails bedarfsgerecht zu automatisieren, manuelle Dateneingaben zu vermeiden und intelligentere Verbindungen herzustellen.

Informationen zu Spark Capital

Spark Capital ist ein auf Finanzierungen in der Früh- und Wachstumsphase spezialisiertes Risikokapitalunternehmen, das Wagnisse für herausragende Gründer und die von ihnen entwickelten Produkte eingeht. Spark investiert in allen Phasen deren Lebenszyklus in Unternehmen. Zu den jüngsten Fonds des Unternehmens gehören ein Frühphasen-Risikofonds von 400 Millionen US-Dollar und ein Risiko-Wachstums-Fonds von 600 Millionen US-Dollar. Insgesamt verwaltet Spark 3 Milliarden US-Dollar und unterhält Büros in San Francisco, Boston und New York. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sparkcapital.com .

