Flowmon stärkt seine Geschäftsleitung

Brno, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) -

Flowmon Networks , ein Anbieter von modernen Überwachungs- und Sicherheitslösungen für Netzwerkinfrastrukturen , hat seine Geschäftsführung gestärkt. Ziel ist die Förderung der weltweiten Expansion des Unternehmens. Mirek Kren ist verantwortlich für den Umsatz (CRO), Marek Neubauer erhielt die Rolle des Finanzchefs (CFO) und Linda Szemlova ist jetzt Personalleiterin (HR Director).

Die Änderungen in der Managementstruktur gehen mit dem weltweiten Wachstum des Unternehmens einher, das seinen Umsatz in den nächsten drei Jahren verdoppeln möchte. Der derzeitige Schwerpunkt ist auf Mitarbeiter ausgerichtet und stellt einen der zentralen Faktoren für das geplante Wachstum dar. In diesem Zusammenhang stärkt das Unternehmen nicht nur das Management, sondern investiert auch massiv in alle Mitarbeiter sowie in die Bereiche Entwicklung, Vertrieb und Marketing.

"Als Teil unserer Wachstumsstrategie "Flowmon 2.0" haben wir uns auf verschiedene Grundbausteine festgelegt, mit denen wir unsere langfristigen Ziele erreichen werden. Die Stärkung von wichtigen Managementpositionen für qualifizierte Fachkräfte ist einer davon. Mirek Kren, Linda Szemlova und Marek Neubauer können auf jahrelange Erfahrung und erfolgreiche Projekte zurückgreifen. Ich bin froh, dass sie sich entschieden haben, bei uns zu arbeiten", sagte Ji?í Tobola, Geschäftsführer von Flowmon Networks.

Flowmon betritt derzeit den US-Markt und konzentriert sich außerdem auf Großbritannien und deutschsprachige Länder. Fühler wurden auch bereits in die Region Asien-Pazifik ausgestreckt, wo Flowmon auf seinem Erfolg in Japan aufbauen möchte. Die Lösung von Flowmon wird in Japan von ca. hundert Kunden wie Internetprovidern, Herstellungsunternehmen und Kommunen genutzt. Letztes Jahr erzielte Flowmon Networks ein Umsatzwachstum von 25 % und ist in Europa eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen.

Mirek Kren, CRO

Mirek Kren mit der Position als Chief Revenue Officer bei Flowmon Networks kommt von Kerio Technologies, wo er im Silicon Valley in den letzten Jahren als Geschäftsführer gearbeitet hat und für das globale Management und die Gesamtstrategie des Unternehmens verantwortlich war.

Linda Szemlova, HR Director

Linda Szemlova wurde zum HR Director ernannt. Bei Flowmon möchte sie die Vorteile ihrer langjährigen Arbeitserfahrung in der IT-Branche nutzen, wo sie führende Positionen im Geschäftsbereich und Personalwesen inne hatte. Sie hat beispielsweise die HR-Prozesse im Antivirus-Unternehmen AVG mit aufgebaut.

Marek Neubauer, CFO

Marek Neubauer ist Chief Financial Officer bei Flowmon Networks und hat von PricewaterhouseCoopers gewechselt, wo er nahezu neun Jahre in der Abteilung für Wirtschaftsprüfung und Finanzberatung gearbeitet hat.

Informationen zu Flowmon Networks

Flowmon Networks entwickelt Leistungsüberwachungs- und Sicherheitsprodukte für Netzwerke, die Informationen vom Verkehrsfluss nutzen.

