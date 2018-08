Holzleitner zu Kinderbetreuung: Nicht zu kürzen ist zu wenig

Wien (OTS/SK) - „Es ist zwar zu begrüßen, dass es nun anscheinend zumindest doch keine Kürzung bei der Finanzierung des Kinderbetreuungsausbaus geben wird, was es aber wirklich braucht sind mehr und planbare Mittel für einen flächendeckenden Ausbau“, stellte die SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin der SPÖ Eva-Maria Holzleitner am Donnerstag fest. Holzleitner fordert langfristige Planungssicherheit und eine ausreichende Dotierung für die Einrichtungen, Eltern, Länder und Gemeinden, um die beste Betreuung für die Kinder in Österreich zu sichern. „Es muss Schluss damit sein, dass jährlich gezittert werden muss, ob es auch in diesem Jahr genug Geld für die Finanzierung der BetreuerInnen und der Einrichtungen gibt. Sich selbst dafür zu feiern, dass man Kürzungen, die man selbst geplant hat, nun doch nicht vornimmt, ist zu wenig“, schloss Holzleitner. (Schluss) PP

