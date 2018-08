Sportminister Heinz-Christian Strache gratuliert den erfolgreichen Para-Leichtathleten zu EM-Gold und Silber in Berlin

Wien (OTS) - Zwei Medaillen haben Österreichs Para-Leichtathleten bei der Europameisterschaft in Berlin bisher gewonnen. Die Goldmedaille in der Disziplin Speerwurf ging an Natalija Eder. Mit 34,77 Metern sicherte sich die 38-jährige, sehbehinderte Athletin den Sieg in der Klasse F13. Bil Marinkovic nimmt die Silbermedaille für seine Leistung im Diskuswurf von Berlin mit.

Sportminister Heinz-Christian Strache: „Ich gratuliere den österreichischen Sportlern Natalija Eder und Bil Marinkovic zu ihren Leistungen, und freue mich über Gold und Silber, die das Para-Leichtathletikteam für Österreich gewonnen hat. Jenen Athleten, die ihre entscheidenden Bewerbe noch vor sich haben, halte ich die Daumen und wünsche viel Erfolg“.

