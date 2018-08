Mord, Prügelei, Messer-Attacken und gefährliche Drohungen: immer mehr geistig abnorme Rechtsbrecher in Österreich.

Anstieg um 63% innerhalb von zwei Jahren. Anstalten „sind voll“.

Wals (OTS) - Vom Brunnenmarkt-Mord bis zur Messer-Attacke in der Fußgängerzone – wie die „Servus Nachrichten 19:20“ heute berichten werden, sieht sich Österreichs Justiz mit einer neuen, wachsenden Herausforderung konfrontiert: Die Zahl der sogenannten geistig abnormen Rechtsbrecher steigt dramatisch, allein zwischen 2014 und 2016 um 63% (laut Justizministerium). Und der Negativ-Trend hält an. Aktuell sitzen 925 geistig abnorme Rechtsbrecher in 14 Anstalten in Österreich. Die Kapazitäten sind erschöpft, die Einrichtungen voll.

Über die Gründe für den dramatischen Anstieg und welche Probleme diese Situation für alle Beteiligten sowie für die Gesellschaft bringt, berichten die „Servus Nachrichten“ heute ab 19:20 Uhr bei ServusTV.



