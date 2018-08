„fidelio“ feiert Leonard Bernstein

Programmschwerpunkt mit Dokus, Konzertreihen u. v. m.

Wien (OTS) - Am 25. August 2018 jährt sich Leonard Bernsteins Geburtstag zum 100. Mal. „fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel (www.myfidelio.at) – würdigt den Komponisten und Dirigenten mit einem umfassenden Programmschwerpunkt. Das Spektrum reicht von der Doku „West Side Story – Das Making Of“ über legendäre Konzertaufzeichnungen bis hin zu 25 Ausgaben der „Young People’s Concerts“.

„fidelio“ startet am 24. August mit der Vorstellung des Programmschwerpunktes und ersten Highlights. Am 25. August zeigt „fidelio“ eine konzertante Version von „Tristan und Isolde“, die bis heute als eine der schönsten und brillantesten Opernaufnahmen Bernsteins gilt. In dieser halb-inszenierten Performance aus dem Herkulessaal in München dirigiert Bernstein das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und präsentiert die Top-Wagner-Sänger der Zeit: Peter Hofmann und Hildegard Behrens in den Titelpartien sowie Yvonne Minton (Brangäne), Bernd Weikl (Kurwenal) und Hans Sotin (König Marke).

Fortgesetzt wird am 29. August mit dem Start von Bernsteins gefeierter Konzertreihe „Young People’s Concerts“. In den darauffolgenden 24 Wochen steht der Mittwoch bei „fidelio“ jeweils im Zeichen Leonard Bernsteins mit je einer weiteren Ausgabe der Konzertreihe.

Am 31. August zeigt „fidelio“ ein weiteres Highlight: die Video-on-Demand-Premiere der Doku „West Side Story – Das Making Of“, die spannende Einblicke in die Erfolgsgeschichte des berühmten Musicals bietet.

Der Programmschwerpunkt, der mehr als 80 legendäre Aufnahmen zu Leonard Bernsteins Werk umfasst, bietet Klassikfans u. a. noch seine Interpretation von Gustav Mahlers Symphonien: Als erster Dirigent nahm Leonard Bernstein alle zehn Symphonien Gustav Mahlers nicht nur auf Schallplatte, sondern auch auf Video auf. Die zwischen 1971 und 1985 mit den Wiener Philharmonikern entstandenen Aufnahmen sind einzigartige musikalische Dokumente und trugen zu einem neuen Verständnis von Mahlers Werk bei.

Abgerundet werden die Bernstein-Feierlichkeiten mit einem redaktionellen Schwerpunkt auf dem „fidelio“-Blog „Leonore & Florestan“, wo über Wissenswertes zum Leben und Schaffen des Komponisten berichtet wird.

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

