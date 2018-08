Raul de Marr - Carmen

Tango Ballett, Neubearbeitung der Oper Carmen von Georges Bizet in einer Tango Version

Wien (OTS) - Zum ersten Mal wird die klassische Oper Carmen von George Bizet in einer neuen Version als ein Tango-Ballett inszeniert. Die Leidenschaft der Geschichte ist ein sinnbildliches Spiegelbild des Tango.

Carmen ist eine Frau, die ihre Freiheit in allen Lebensbereichen in vollen Zügen genießen will. Sie ist ein Symbol für die moderne emanzipierte Frau, die in einer von Männern dominierten Gesellschaft versucht ihre Freiheiten zu bewahren und nach ihren eigenen Vorstellungen und Idealen zu leben.

“Mir ist besonders wichtig diese Seite von Carmen als eine Tangogeschichte aufzugreifen“, so Regisseur Raúl Macías Ramos über seine Idee „Carmen“ als Tango-Ballett zu inszenieren.

Company: Raúl de Marr Tanztheater Company

Regie und Choreografie: Raúl Macías Ramos

Musik: Oliver Payan Bilbao und Ronen Nissan

Termine: 03.10.2018 und 04.12.2018 19:30 im Theater Akzent/Wien

Rückfragen & Kontakt:

Raúl Macías Ramos

+43 699 1071 8391

rauldemarr @ gmx.at

http://rauldemarr.eu/



http://akzent.at