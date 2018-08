ORF-„Sommergespräch“ mit Heinz-Christian Strache, FPÖ

Am 27. August um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Drittes „Sommergespräch“ von Nadja Bernhard und Hans Bürger. Am Montag, dem 27. August 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 ist Heinz-Christian Strache, FPÖ, zu Gast in der Wachau. Ist der langjährige Oppositionspolitiker Strache in seinem neuen Amt als Vizekanzler angekommen? Welche Akzente will der FPÖ-Parteiobmann in der türkis-blauen Bundesregierung setzen? Bleiben Migration und Asyl die beherrschenden Themen? Wie begegnet Strache der Kritik an den Reformen im Sozial- und Gesundheitsbereich? Und was sind seine Vorstellungen von der Zukunft der Europäischen Union?

Die „Sommergespräche“ werden jeweils am Sendungstag um ca. 19.45 Uhr live-on-tape aufgezeichnet und dann um 21.05 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

Wie man mit seiner Meinung als Zuschauerin bzw. Zuschauer Teil der Sendung werden kann, ist unter extra.ORF.at abrufbar.

Der weitere „Sommergespräche“-Fahrplan, jeweils 21.05 Uhr, ORF 2:

Montag, 3. September: Christian Kern, SPÖ

Montag, 10. September: Sebastian Kurz, ÖVP

