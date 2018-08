BMI: Zusammenarbeit des BVT mit Italien funktioniert

Wien (OTS) - Wie bereits am 27. Juni 2018 verlautbart und entgegen anderslautender Meldungen in Medienberichten, arbeitet das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) nach wie vor mit den italienischen Partnerdiensten zusammen. Bei den Aussagen der im „Heute“-Artikel vom 22.8.2018 angesprochenen italienischen Beamtin gegenüber dem Bundeskriminalamt im März 2018, handelte es sich lediglich um eine private Einzelmeinung, die die Realität nicht widerspiegelt. BVT-Direktor Gridling sagt dazu: „Die Zusammenarbeit des BVT mit den italienischen Partnerdiensten funktioniert einwandfrei. Erst Mitte Juni 2018 waren Bedienstete des BVT zum Informationsaustausch in Italien.“

