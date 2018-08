ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Fußball-2.-Liga-Spiel WSG Swarovski Wattens – FC Blau Weiß Linz

Am 24. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 24. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Fußball-2.-Liga-Spiel WSG Swarovski Wattens – FC Blau Weiß Linz um 19.00 und um 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 21.15 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 21.45 Uhr, die Höhepunkte vom Porsche Carrera Cup Zandvoort 2018 um 22.15 und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Im Spitzenspiel der fünften Runde der Fußball-2.-Liga hat WSG Swarovski Wattens den FC Blau Weiß Linz zu Gast. Die Wattener siegten zuletzt 2:0 beim FAC und nehmen mit sieben Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Die Linzer haben als Dritter zwei Punkte mehr auf ihrem Konto, mussten sich aber in Runde vier Aufsteiger Amstetten zu Hause mit 1:2 geschlagen geben. Kommentator ist Michael Roscher.

Das Yoga-Magazin meldet sich in dieser Ausgabe aus Telfs in Tirol. Mit dabei ist unter anderem Ö3-Wecker-Lady Sandra König. Das Yoga-Magazin von ORF SPORT + bietet jede Woche Übungen zum Mitmachen. Wiederholt wird die Sendung vom Freitag am Samstag- und Sonntagvormittag. Das Yoga-Magazin kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 23. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

