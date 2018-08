FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz: „Lächerliche Nummer gegen das BVT“

„Die ,Weisheiten‘ des früheren BND-Präsidenten sind mehr als entbehrlich“

Wien (OTS) - „Auf geheime Daten soll man gut aufpassen und sie schützen“, so durfte der in die Jahre gekommene Ex-BND-Präsident der interessierten (Medien-)Öffentlichkeit seine Weisheiten auftischen. „Es ist unfassbar, dass der Geheimdienst-Pensionist nun als ‚Zeuge‘ angeführt wird, dass im BVT etwas nicht funktioniere“, erklärte der freiheitliche Klubobmann NAbg. Walter Rosenkranz.

Von Armin Wolf in der ZIB2 treffsicher gefragt, woher er seine Informationen hätte, antwortete der „Top-Agent“ entwaffnend ehrlich: „Aus den Medien“. „Das schlägt ja wohl dem Fass den Boden aus! Schaut etwa so die Arbeit und Seriosität des BND aus? Sicher nicht!“, setzte Rosenkranz fort. Andernfalls müsste ja das BVT überdenken, ob es mit dem BND zusammenarbeiten könne. Das sei aber gerade nicht der Fall und die Zusammenarbeit funktioniere professionell wie eh und je. „Ich vertraue auf BVT-Präsident Gridling und nicht auf einen Zeitung lesenden Ex-BND-Präsidenten“, so Rosenkranz, der auch Sicherheitssprecher der FPÖ ist.

„Für mich besonders pikant ist, dass der Ex-BND-Präsident über Wolfs Nachfragen an seine aktive Zeit beim BND in Zusammenhang mit der Bespitzelung Österreichs keine Erinnerung hatte, beziehungsweise sich in Widersprüche und Ausflüchte verstrickte“, stellte Rosenkranz fest.

„Die Aussagen des Ex-BND-Präsidenten haben zumindest wieder den Verfolgungswahn von Peter Pilz genährt, der allen Ernstes glaubt, dass uns die Gute-Nacht-Geschichten des Ex-BND-Präsidenten im Auftrag der deutschen Bundesregierung aufgetischt worden sind. An Lächerlichkeit nicht zu überbieten - das Sommerloch lässt grüßen“, so FPÖ-Klubobmann Rosenkranz.

