Zukunftsoffensive als Chance für Österreich

Der Österreichische Wissenschaftsrat unterstützt die Pläne der Regierung zur Förderung exzellenter Forschung in Österreich

Wien (OTS) - Im gemeinsamen Ministerratsvortrag “Zukunftsoffensive für Forschung, Technologie und Innovation” der Bundesminister Faßmann, Schramböck und Hofer sieht der Österreichische Wissenschaftsrat einen wichtigen Schritt zur Stärkung des Forschungslandes Österreich.

Auch weiterhin gilt es, Österreich als führendes Forschungsland in Europa zu positionieren. Dies werde, so Prof. Loprieno, Vorsitzender des Österreichischen Wissenschaftsrates, jedoch nur gelingen, wenn der weitere Ausbau einer konkurrenzfähigen Forschungskultur vorangetrieben wird. Die Voraussetzung dafür sei die Etablierung eines Exzellenzprogramms (Ein Exzellenzprogramm für Österreich), wie es im internationalen Rahmen zum Standard gehöre. Neben der Intensivierung einer notwendigen Wettbewerbskultur müsse aber genauso an der Verbesserung der Kooperation zwischen Disziplinen und Institutionen gearbeitet werden, wie Prof. Loprieno im Gleichklang mit FWF-Präsident Klement Tockner betont. Letztlich lebe exzellente Forschung von den besten Köpfen und talentiertem Nachwuchs, denen mittels eines entsprechenden Forschungsumfeldes die notwendigen wissenschaftlichen Freiräume gegeben werden müssten.

Der Wissenschaftsrat erkennt in den fünf Maßnahmen (Erarbeitung einer FTI-Strategie 2030, Exzellenzinitiative, Forschungsfinanzierungsgesetz, Zusammenlegung der Räte RFTE, ÖWR und ERA-Council Forum und Forschungsförderungsdatenbank) nach der Umsetzung der Studienplatzfinanzierung (Presseaussendung zur UniFinV) weitere wichtige Schritte auf dem Weg zur Stärkung des Forschungsstandortes Österreich. Mit Blick auf die vom RFTE vorgelegte Analyse der FTI-Strategie 2020 mahnt auch der Wissenschaftsrat eine sorgfältige Ausarbeitung und nachhaltige Umsetzung der neuen Strategie ein, die den Forschungsstandort Österreich vor etwaige Eigeninteressen stellt.

In diesem Sinne hat sich der Wissenschaftsrat auch mehrmals offen gegenüber einer Zusammenlegung der Räte ERA-Council, RFTE und Wissenschaftsrat gezeigt. Es gelte die Expertise und Stärken der Räte zusammenzuführen und bestehende Reibungsverluste zu minimieren. “Ein ‚more of the same‘ darf es nicht werden. Wir werden uns als Wissenschaftsrat in dieser Angelegenheit aktiv engagieren, um die bestmögliche Struktur für ein neues Beratungsgremium mitgestalten zu können”, hielt Prof. Loprieno hierzu fest.

Nun gilt es, die Ideen des Ministerratsvortrags als positives Signal aufzugreifen, aber auch mit Bedacht auf skeptische Stimmen einzugehen, um letztlich eine wirkliche Zukunftsoffensive für Forschung, Technologie und Innovation im Sinne des Forschungslandes Österreich zu entwickeln.

