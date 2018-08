Fun am Freitag: „PartnerTausch“ mit Tricky Niki im ORF-„Sommerkabarett“

Außerdem: „Was gibt es Neues? – Classics“, Dakapo für „Pratersterne“ und „Ein echter Wiener geht nicht unter“

Wien (OTS) - Das „Fun am Freitag“-Programm mit „Sommerkabarett“, „Was gibt es Neues? – Classics“, „Pratersterne“ und „Ein echter Wiener geht nicht unter“: Auftakt am Freitag, dem 24. August 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins macht das ORF-„Sommerkabarett“ mit einem Wiedersehen mit Tricky Niki und seiner Bühnenshow „PartnerTausch“. Gleich danach um 21.50 Uhr sind bei „Was gibt es Neues? – Classics“ die besten Szenen aus den vergangen Jahren zu sehen. Noch einmal Lachen über die witzigsten Rateversuche von Lukas Resetarits, Monica Weinzettl, Viktor Gernot und Co. – diesmal vom „Jungfernregal“ bis zum „Problemkomponisten“. Um 22.40 Uhr erleuchten dann nochmal die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller den Kabaretthimmel am Freitag. Beim Dakapo der siebenten Folge der vergangenen Staffel zu sehen sind Gunkl, Stefanie Sargnagel, Martin Kosch und Mike Supancic. Und zum Abschluss heißt es dann um 23.10 Uhr beim Wiedersehen mit der Familie Sackbauer „Ein echter Wiener geht nicht unter“.

Sommerkabarett – Tricky Niki: „PartnerTausch“ um 20.15 Uhr

Der Entertainer, Comedian und Puppenvirtuose begeistert in dieser in Hannover aufgezeichneten Bühnenshow sein Live-Publikum. Unter den vielen „Mitspielern“, die er gekonnt zum Leben erweckt, sind auch Königin Kleopatra, ein schüchterner Biber und ein geheimer Gast, der sich als alter Bekannter entpuppt. Höhepunkt ist aber die Aktion, wenn er ein Pärchen aus dem Publikum auf die Bühne bittet und ihre „geheimen Wünsche“ mittels Bauchreden offenbart.

Im Rahmen des ORF-„Sommerkabarett“ treten noch Lukas Resetarits mit „70er – leben lassen“ (31. August) und Klaus Eckel mit „Zuerst die gute Nachricht“ (7. September) auf.

Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen der „DIE.NACHT“ nochmals in ORF eins zu sehen.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.50 Uhr

Vom „Jungfernregal“ bis zum „Problemkomponisten“ – ein Wiedersehen mit den witzigsten Fragen und Antworten aus der beliebten Rate-Comedy mit Oliver Baier gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“. Beim Rückblick auf die Highlights der vergangenen Jahre sind u. a. Michael Mittermeier, Lukas Resetarits, Clemens Maria Schreiner, Monica Weinzettl, Ulrike Beimpold, Florian Scheuba und Viktor Gernot zu sehen.

„Pratersterne“ mit Gunkl, Sargnagel, Kosch und Supancic um 22.40 Uhr

Hosea Ratschiller begrüßt aus dem „Fluc“ am Wiener Praterstern zum Stand-up-Abend für bekannte und vor allem für weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler der Kleinkunstszene. Diesmal mit Gunkl, Stefanie Sargnagel, Martin Kosch und Mike Supancic.

„Ein echter Wiener geht nicht unter: Gegensätze“ um 23.10 Uhr

Mundl hat die Grippe erwischt. Er wird von seiner Frau Toni fürsorglich gepflegt. Franzi, gefeierter Literaturpreisträger der Stadt Hamburg, lernt die Härten der Schriftstellerbranche kennen. Irmi hat ein großes Problem: Sie ist wieder schwanger, aber Karli will nicht schon wieder ein Kind. Und weil Fasching ist, steht der Opernball im Mittelpunkt dieser Folge, natürlich ganz in Sackbauerscher Manier. Mit Karl Merkatz (Edmund „Mundl“ Sackbauer), Ingrid Burkhard (Toni), Erika Deutinger (Hanni), Klaus Rott (Karli), Liliana Nelska (Irmi), Alexander Waechter (Franzi) u. a.

Kabarett live miterleben: „Kabarett im Turm“ ab 28. August und „Kabarettgipfel“ am 3. und 4. Dezember 2018 – Tickets erhältlich

Wer bei der Aufzeichnung der ORF-III-Sendung „Kabarett im Turm“ dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben. Aufzeichnungstermine 2018: 28. August (Vitus Wieser, Gerald Fleischhacker), 29. August (Tanja Ghetta, Daniel Lenz), 30. August (Teichmann & Bauer, Austrofred), 31. August (Guido Tartarotti, Gebrüder Moped) und 4. September („Ermi-Oma“ alias Markus Hirtler, Fälbl & Pichowetz), 5. September (Flüsterzweieck, Blonder Engel), 6. September (Sigrid Spörk, Dornrosen) und 7. September (Rudi Schöller, Dieter Chmelar)

Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Eva Maria Marold und Andreas Rebers sind die Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle am 3. und 4. Dezember. Karten dafür sind unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

