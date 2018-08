ORF III am Freitag: Finale Doppelfolge „Duett der Komik“

Billy Wilders „Extrablatt“ und „Der Glückspilz“ mit Jack Lemmon und Walter Matthau

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 24. August 2018, zeigt ORF III Kultur und Information die zwei finalen „Duett der Komik“-Ausgaben, kuratiert von Filmexpertin Julia Pühringer. Den Auftakt zu den beiden Klassikern mit Jack Lemmon und Walter Matthau macht die Filmsatire „Extrablatt“ (20.15 Uhr) von Billy Wilder aus dem Jahr 1974. Der Chicagoer Top-Reporter Hildy Johnson (Jack Lemmon) hat das Journalistendasein satt. Er möchte stattdessen seine Freundin Peggy Grant (Susan Sarandon) heiraten und in die Werbebranche gehen. Doch er hat die Rechnung ohne seinen Redakteur Walter Burns (Walter Matthau) gemacht, der mit allen Mitteln verhindern will, dass Johnson der Zeitung abhandenkommt. Da entkommt der verurteilte Mörder Earl Williams (Austin Pendleton) aus dem Gefängnis und Burns setzt Johnson auf die Story an – und dieser beginnt an Williams‘ Schuld zu zweifeln.

Danach folgt mit „Der Glückspilz“ (22.00 Uhr) aus dem Jahr 1966 ein weiterer Billy-Wilder-Film mit Jack Lemmon und Walter Matthau. Für seine Darstellung des Anwalts Willie Gingrich erhielt Walter Matthau einen Oscar als bester Nebendarsteller. In dem Film positioniert sich Fernsehreporter Harry Hinkle (Jack Lemmon) bei einem Footballspiel an der Seitenlinie. Da passiert es: Spieler Luther „Boom Boom“ Jackson (Ron Rich) kommt zu Fall und landet ausgerechnet auf Hinkle, wobei dieser leicht verletzt wird. Sein Schwager, der Anwalt Willie Gingrich (Walter Matthau), überredet ihn jedoch, schwere Verletzungen vorzutäuschen, um so von der Versicherung eine schöne Summe an Schmerzensgeld zu erhalten. Das zieht einen verhängnisvollen Strudel an Ereignissen nach sich. So gefährdet Jackson seine Karriere, Hinkles geldgierige Ex-Frau Sandy (Judi West) wird von dem zu erwartenden Reichtum angezogen und der Privatdetektiv Purkey (Cliff Osmond) tritt auf den Plan.

