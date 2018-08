Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 24.8.: „Gründerzünder“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Sommerserie über die Startup-Szene in Österreich geht es dieses Mal um die Linzer Tabakfabrik und das Business-Angel-Netzwerk startup300 – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 24. August um 9.42 Uhr in Ö1.

In Linz entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Tabakfabrik ein neues Kreativ- und Gründerzentrum. Viel Platz nimmt dabei das Privatunternehmen startup300 ein. Seit bald drei Jahren unterstützt die Aktiengesellschaft junge Firmen, damit sie mit ihren Geschäftsideen auf den Markt kommen können. Das Angebot reicht von Beratung über Schulung sowie Vernetzung bis hin zur Wachstumsfinanzierung mit Risikokapital. „Saldo“ war für Teil sieben der Sommerserie in der Linzer Tabakfabrik bei startup300 und hat sich auch zwei der Gründer näher angesehen, die mit Hilfe der Business Angels die schwierige Startphase erfolgreich absolviert haben.

