Nehammer zu erneuten verbalen Entgleisungen: Beschimpfungen sind Armutszeugnis

VP Generalsekretär enttäuscht über schlechten Stil der Sozialdemokraten

Wien (OTS) - Nach den erneuten verbalen Entgleisungen in der Sozialdemokratie, dieses Mal von Abgeordneten Jarolim, mahnt Volkspartei-Generalsekretär Karl Nehammer zu einem Abrüsten der Worte: "Das ist ganz alter und schlechter Stil, den Jarolim hier an den Tag legt. Diese Beschimpfungen sind ein Armutszeugnis für die Sozialdemokratie". Jarolim hatte der Regierung in einer Aussendung Metternich'sches Vorgehen vorgeworfen.



Die aktuellen Ereignisse sind aber leider nicht die erste Grenzüberschreitung, so Nehammer weiter: "Das Potpourri an Beschimpfungen reicht mittlerweile von Ausdrücken wie Austrofaschist oder Führerpartei bis hin zum `besoffene Pyramide`-Sager von Klubobmann Christian Kern. Jarolim mit seinem Metternich-Sager treibt es noch einmal auf die Spitze." Nehammer ruft daher erneut auf, wieder zur Sachpolitik zurückzukehren: "Die Bevölkerung erwartet sich von uns einen ordentlichen Umgang miteinander. Diese chronischen Beschimpfungen sind unangebracht und bringen unser Land keinen Schritt weiter. Die neue Volkspartei wird sich weiter daran halten und einen neuen Stil in der Politik leben."



