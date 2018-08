„Maria Theresia“ beim Festival de la Fiction nominiert

Robert Dornhelms ORF-Event-Zweiteiler erneut im internationalen Wettbewerb

Wien (OTS) - Vor wenigen Wochen für den renommierten Medienpreis Rose d’Or nominiert, nun auch im Rennen bei einem der wichtigsten TV-Festivals Frankreichs: Robert Dornhelms internationaler, vom ORF koproduzierter Event-TV-Zweiteiler, der im Weihnachtsprogramm 2017/2018 ein Millionenpublikum begeisterte, wurde gestern, am Mittwoch, dem 22. August 2018, beim Festival de la Fiction in La Rochelle nominiert. Mit neun weiteren Produktionen rittert „Maria Theresia“ um eine Auszeichnung in der Kategorie „Compétition européenne“. Das Festival de la Fiction, bei dem mehr als 60 Filme präsentiert werden, findet von 12. bis 18. September statt.

„Maria Theresia“ ist eine Koproduktion von MR-Film und Beta Film mit Maya Production, Czech Television, ORF, Slovak RTVS und Hungarian MTVA.

