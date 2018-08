13. NÖ Frauenlauf: Rekordanmeldung mit über 2.600 Läuferinnen

Anmeldungen für den 26. August sind noch möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Sonntag, 26. August, findet in St. Pölten der 13. NÖ Frauenlauf statt. Heuer haben sich bereits rund 2.650 Läuferinnen für den Lauf rund um die Ratzersdorfer und Viehofner Seen angemeldet. Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die voraussichtlich auch selbst an den Start dieses sportlichen Großevents gehen wird, freut sich schon auf das beliebte Laufevent am letzten Sonntag im August: „Der NÖ Frauenlauf ist eine tolle Gelegenheit für alle Frauen und ihre Familien, einen sportlichen Tag in wunderbarer Umgebung zu genießen. Die steigenden Teilnehmerinnen-Zahlen zeigen, dass sich dieses Sportevent stetig weiterentwickelt hat und der größte Frauenlaufevent in Niederösterreich ist. Wir haben uns in den letzten Jahren von 100 auf über 2.600 Läuferinnen gesteigert. Das zeigt, dass immer mehr Frauen einen Ausgleich zu den täglichen Anforderungen im Laufsport finden.“

Der NÖ Frauenlauf ist nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch eine Plattform der Generationen, stehen doch das gemeinsame Interesse und die Freude an Fitness und Bewegung im Vordergrund – unabhängig vom Alter der Teilnehmerinnen. Die Distanzen 2,5 Kilometer, 5,2 Kilometer und 9,8 Kilometer können je nach Wunsch und Können absolviert werden. Zusätzlich warten auch noch eine 5,2 Kilometer lange Nordic-Walkingstrecke und zwei Kinder-Laufstrecken (500 bzw. 1.000 Meter). Start- und Zielbereich befinden sich im Sportzentrum NÖ in St. Pölten, wo auch die Siegerinnenehrung stattfinden wird.

Den jüngsten Teilnehmenden und allen Besucherinnen und Besuchern steht auch wieder ein groß angelegter Kids Park zur Verfügung. Einen generationsübergreifenden Ansatz gibt es auch bei den Wertungen:

Kinder können ihre Mütter/Tanten/Schwestern begleiten und lernen das Sportevent so spielerisch kennen. Außerdem gibt es eine Generationen-Teamwertung, bei der ganz Junge und schon etwas Ältere gemeinsam um den Sieg laufen, der Mindestaltersunterschied beträgt 30 Jahre.

Nicht zuletzt bedeutet der NÖ Frauenlauf auch Engagement für eine gute Sache. Unter dem Motto „Laufen gegen Krebs“ unterstützen Sponsoren und die Läuferinnen selbst die NÖ Krebshilfe und Pro Leukämie, um Menschen zu helfen. „Es geht beim Frauenlauf nicht nur um Prävention und darum, die Gesundheit zu erhalten, sondern auch um eine gute Sache und Hilfe für Menschen, die erkrankt sind. Wir wollen diejenigen nicht vergessen, die Hilfe brauchen“, so Teschl-Hofmeister.

Nachnennungen sind noch am Samstag, 25. August, von 9.30 bis 14 Uhr und am Sonntag, 26. August, ab 7.30 Uhr in der Veranstaltungshalle des Sportzentrums NÖ möglich. Die Nachnennfrist vor Ort endet jeweils 30 Minuten vor dem Start des jeweiligen Bewerbes.

Nähere Informationen beim Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister unter 02742/9005/12655, Dieter Kraus, und e-mail dieter.kraus @ noel.gv.at bzw. www.noe-frauenlauf.at.

