Offizielles Magazin zur Serie "Helden der Stadt" von Egmont Ehapa Media (FOTO)

Berlin (ots) - Ab dem 28. August erscheint das Kindermagazin "Helden der Stadt" basierend auf der gleichnamigen, international erfolgreichen Kinderserie. Allein in Deutschland hat der YouTube-Kanal bereits über 418.000 Abonnenten.

Im Magazin dreht sich alles um die Abenteuer der Einsatzfahrzeuge in einer kleinen Stadt, in der jeder zum Helden werden kann. Paul Polizei und Fiona Feuerwehr erleben gemeinsam mit dem Pechvogel Kasimir Krähe viele lustige Abenteuer und meistern spannende Einsätze. Neben tollen Vorlesegeschichten, zahlreichen Activity-Seiten und Wissenswertem über die Arbeit der Polizei und Feuerwehr gibt es zudem in jeder Ausgabe ein großes, heldenstarkes Extra.

Das offizielle Magazin zu "Helden der Stadt" erscheint quartalsweise und richtet sich vorwiegend an Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Der ersten Ausgabe liegt ein tolles Polizeiset als Extra bei.

Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions.

