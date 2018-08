„Verstehen Sie Spaß? – Spezial“ am 25. August in ORF eins

Das Best-of der Show mit der versteckten Kamera

Wien (OTS) - Es geht hoch hinaus für Guido Cantz! Denn am Samstag, dem 25. August 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins begrüßt er das Publikum von der Zugspitze zu einem „Verstehen Sie Spaß? – Spezial“. Auf dem Programm stehen die lustigsten 20 Filme mit der versteckten Kamera aus den vergangenen beiden Jahren. Darunter finden sich jede Menge Highlights, bei denen Prominente entweder ihre Lockvogelqualitäten unter Beweis stellten oder selbst in die Falle gelockt wurden.

Von (Un-)Toten, Verkehrskontrollen, Musterungen und Ballermann-Hits

Auch Volks-Rock'n'Roller sind nicht vor der versteckten Kamera sicher: Andreas Gabalier ging Guido Cantz und seinem „Verstehen Sie Spaß?“-Team bereits zum zweiten Mal in die TV-Falle und geriet in eine Verkehrskontrolle, die ihm einiges abverlangte. Auch bei Musikerkollegin Francine Jordi schnappte die Falle zu: Bei einem Fankonzert in den Schweizer Bergen sah sich der Schlagerstar nicht nur mit unerklärlichen Soundcheck-Problemen, sondern auch mit einem überaus penetranten Stalker konfrontiert.

Außerdem musste das Team „über Leichen gehen“, um das Ermittler-Duo Axel Prahl und Jan Josef Liefers beim Dreh für den Münsteraner „Tatort“ aus dem Konzept zu bringen – es konfrontierte die „Tatort“-Kommissare kurzerhand mit einem ziemlich untoten Toten alias Guido Cantz als Mordopfer in der Gerichtsmedizin. Auch Mario Barth machte als Lockvogel eine außerordentlich gute Figur. Der Comedian setzte alle Hebel in Bewegung, um Dance-Koryphäe DJ Bobo von seinen ebenso eingängigen wie anrüchigen Ballermann-Hits zu begeistern – und ihn als Produzenten zu gewinnen.

Luke Mockridge ist zwar für jeden Spaß zu haben. Aber eine von „Verstehen Sie Spaß?“ gemeinsam mit seinen Eltern Bill Mockridge und Margie Kinsky fingierte Wehrdienstmusterung trieb selbst den sonst stets gut aufgelegten Comedian an den Rand der Verzweiflung. Auch Mark Forster wurde nach allen Regeln der Kunst reingelegt: Der Sänger ließ sich in Österreich zu einem Auftritt der besonderen Art verpflichten. Nicht nur, dass seine Bühne eher einer Baustelle glich – verkleidet als extravagante Lizzy brachte zudem Guido Cantz den Musikstar in arge Bedrängnis.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at