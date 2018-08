2,5 Mio Badegäste in Wiener Freibädern

Vorjahresbesuch bereits jetzt übertroffen.

Wien (OTS) - Bereits gestern wurde mit 2.469.662 Badegästen das Vorjahr um 13.589 BesucherInnen übertroffen. „Mit Ende der vierwöchigen Hitzewelle wird daher heute Abend die 2,5 Millionen-Grenze überschritten“, freut sich Bäder-Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Alleine im August wurden über 1 Million Badegäste gezählt, was erst zwei Mal in der Geschichte der städt. Bäder der Fall war“, so der Abteilungsleiter der MA 44, DI Hubert Teubenbacher. Wohl nicht übertroffen wird jedoch der absolute Rekord von 1,126.494 Badegästen vom August 1992. (Schluss)

