Einladung von Dr James Legg, Vizepräsident der Abteilung F&D bei Crescendo Biologics, Vorsitzender der diesjährigen Immunonkologie-Fachkonferenz

Der 2018 SMi-Fachkongress zum Thema Immunonkologie findet am 26. und 27. September in London, Großbritannien, statt. Die Veranstaltung bietet Teilnehmern die einzigartige Gelegenheit, von dem Fachwissen und den Erfahrungen international renommierter Experten auf dem Gebiet der Immunonkologie zu profitieren.

In diesem Jahr wird Dr James Legg, Vizepräsident der Abteilung Forschung & Entwicklung bei Crescendo Biologics, als Vorsitzender tätig sein. Dr Legg wird die Konferenz nicht nur eröffnen und abschließen, sondern darüber hinaus auch einen eigenen Vortrag halten. Momentan trägt er die Verantwortung für Crescendos wachsendes Portfolio an Immunonkologie Humabody Biologics.

Bevor er Crescendo beitrat, promovierte James am Imperial College London in Molekularer Zellbiologie und absolvierte ein Postdoc am Imperial Cancer Research Fund (jetzt CRUK), bevor er mit einer Stelle bei Cambridge Antibody Technology und Positionen innerhalb MedImmune, dem Biologics-Bereich von AstraZeneca, seinen Eintritt in die Biotechnologie-Industrie markierte.

Kurzer Einblick in das Einladungsschreiben des Vorsitzenden:

"Die Immunonkologie (IO) stellt einen rasant voranschreitenden und aufregenden medizinischen Bereich dar, der Patienten hochgradig nützliche und langlebige Krebstherapien bieten kann. Während der letzten Jahre konnten vermehrt positive Ergebnisse und Erkenntnisse sowie therapiebezogene Vorversuche beobachtet werden, was eine Woge von Neuinvestitionen in Therapeutika der nächsten Generation auslöste. Es sind diese Therapeutika, die mit großer Wahrscheinlichkeit die zukünftigen Erfolge auf dem Gebiet einläuten."

"Das Programm wird Schlüsselthemen aus der IO zusammenfassen und sich mit einigen allgemeinen Herausforderungen beschäftigen, so dass Teilnehmer direkten Zugang zu den Erfahrungswerten prominenter Sprecher und bedeutender Meinungsführer haben. Auf der Tagesordnung der Konferenz stehen Diskussionen zu den Bereichen Entwicklung und klinische Anwendung, die für die Schaffung neuer und effektiver immunonkologischer Therapien der Zukunft am vielversprechendsten sind. Darüber hinaus werden Fragen zu Forschung und Ethik behandelt."

"In Anlehnung an die frühen Erfolge auf dem Gebiet freue ich mich insbesondere darauf, über die zahlreichen innovativen Ansätze informiert zu werden, die zwecks der weiteren Optimierung von Patientenergebnissen verfolgt werden. Im Vordergrund stehen hierbei: Anwendungen bispezifischer Moleküle, um Wirksamkeit und therapeutischen Index im Vergleich zu herkömmlichen Antikörpern zu steigern; die Herstellung hochgradig wirksamer CAR-T-Zellen; Kombinationen immunonkologischer Wirkstoffe mit Antikörper-Konjugat; Weiterentwicklung von Krebsimpfungen sowie eine Vielzahl kombinierter Herangehensweisen."

Das vollständige Schreiben, eine Broschüre sowie weitere exklusive Inhalte sind auf der Webseite erhältlich.

Registrieren Sie sich unter http://www.immuno-oncology-conference.com/prnewswire für die Konferenz und die am 25. September stattfindenden veranstaltungsbegleitenden Workshops.

