Frau nach Brand in Wohnung verstorben

Wien (OTS) - Datum: 23.08.2018

Uhrzeit: 00:30 Uhr

Adresse: 22., Rennbahnweg

Am 23. August 2018 um ca. 00.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in einer Wohnung am Rennbahnweg gerufen. In der Wohnung befand sich zu diesem Zeit-punkt eine 68-jährige Frau. Reanimationsversuche durch die Einsatzkräfte verliefen negativ, es konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Eine polizeiliche Obduktion wurde angeordnet, es gibt derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden.

