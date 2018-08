"Die Wollnys" holen hervorragende Quoten bei RTL II (FOTO)

München (ots) - "Die Wollnys" erreichen 8,1 % MA (14-49) und hervorragende 13,4 % MA (14-29)

- Tagesmarktanteil von 5,9 % MA - Gute Werte für "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht"

In der RTL II-Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" musste Silvia Wollny in der gestrigen Folge einen schweren Schlag hinnehmen: In ihr Haus wurde eingebrochen. Dabei verfolgten bis zu 1,2 Mio. Zuschauer gesamt die dramatischen Ereignisse bei der beliebten Großfamilie. Das Format konnte sehr gute 8,1 % MA (14-49) und hervorragende 13,4 % in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) holen.

Auch die Vorabend-Soaps wiesen wieder starke Werte auf: "Köln 50667" erzielte 13,5 % MA (14-49 Jahre) und gute 19,3 % MA (14-29 Jahre). Im Anschluss holte "Berlin - Tag & Nacht" 11,4 % MA (14-49 Jahre) und 18,2 % MA bei den 14-29-Jährigen.

Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,9 % MA (14-49 Jahre).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 22.08.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

