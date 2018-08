EANS-News: Kapsch TrafficCom AG – Finale Ergebnisse für das erste Quartal 2018/19.

Wien - Highlights.

Zeitliche Verschiebungen innerhalb von Bestandsprojekten führten zu Umsatz-und EBIT-Rückgang

Auftragslage unverändert positiv

Bis Ende 2018 werden Entscheidungen zur Vergabe einer Reihe von Großprojekten erwartet

"Die Ergebnisse des ersten Quartals sind zwar schwächer als ursprünglich erwartet, aber ich blicke unverändert optimistisch in die Zukunft. Wir haben keine substanziellen Aufträge verloren, sondern es gab aus unterschiedlichen Gründen - die bisweilen außerhalb unseres Einflussbereichs lagen - bei einigen Projekten Differenzen zwischen dem geplanten und dem aktuellen Projektfortschritt. Die Auftragslage ist unverändert positiv und zudem steht die Vergabe einer Reihe von Großprojekten an", so Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom.

______________________________________________________________________________ |Wenn nicht anders | | | | |angegeben, alle | Q1 2017/18| Q1 2018/19| +/-| |Werte_in_EUR_Mio._|___________________|___________________|___________________| |Umsatz____________|______________164,3|______________158,2|_____________-3,7_%| |EBIT______________|_______________11,7|________________7,1|____________-39,3_%| |EBIT-Marge________|______________7,1_%|______________4,5_%|____________-2,6_%p| |Periodenergebnis__|________________6,6|________________2,5|____________-62,3_%| |Ergebnis je Aktie | 0,52| 0,21| -60,3 %| |(EUR)_____________|___________________|___________________|___________________|

Wien, am 23. August 2018 - Die heute von Kapsch TrafficCom veröffentlichten finalen Ergebnisse für das erste Quartal des Wirtschaftsjahres 2018/19 weichen kaum von den am 24. Juli 2018 bekannt gegebenen Erwartungen des vorläufigen Umsatzes und des vorläufigen Ergebnisses aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) ab.

Es waren vor allem zeitliche Verschiebungen innerhalb bestehender Errichtungsprojekte (ETC-Segment), die dazu führten, dass der Umsatz im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 3,7 % auf EUR 158,2 Mio. sank. Da folglich auch die Deckungsbeiträge noch nicht wie geplant in die Ergebnisse einflossen, ging das EBIT um 39,2 % auf EUR 7,1 Mio. zurück. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 4,5 %.

Das Projektgeschäft macht einen beträchtlichen Teil des Umsatzes von Kapsch TrafficCom aus (mehr als 25 % im Q1 2018/19). Dabei kann es gelegentlich vorkommen, dass Projektmeilensteine statt wie geplant in einem Quartal in einem anderen Quartal realisiert werden. Manchmal reicht eine kurze Verzögerung (über den Periodenultimo), dass es zu Verschiebungen zwischen Quartalen kommt.

Höhere Währungsverluste im Finanzergebnis und die Ertragsteuern führten darüber hinaus zu einem Rückgang des Periodenergebnisses um mehr als 60 % und einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,21.

Segmentergebnisse.

Im ersten Quartal 2018/19 entfielen 75,6 % des Umsatzes auf das ETC-Segment und 24,4 % auf das IMS-Segment.

______________________________________________________________________________ |ETC (Mautsegment).| | | | |Wenn nicht anders | Q1 2017/18| Q1 2018/19| +/-| |angegeben, alle | | | | |Werte_in_EUR_Mio._|___________________|___________________|___________________| |Umsatz____________|______________123,4|______________119,6|_____________-3,1_%| |EBIT______________|_______________14,6|________________7,0|____________-52,3_%| |EBIT-Marge________|_____________11,9_%|______________5,8_%|____________-6,0_%p|

Der Umsatz im Segment ETC lag bei EUR 119,6 Mio. (-3,1 %) und das EBIT erreichte EUR 7,0 Mio. (-52,3 %). Da in der Region EMEA rund 67 % des Gesamtumsatzes von Kapsch TrafficCom erwirtschaftet wurden, konnte ein Umsatzrückgang von -7,4 % nicht durch Umsatzanstiege in den Regionen Americas (+3,7 %) und APAC (+19,7 %) ausgeglichen werden.

3,3 Millionen verkaufte On-Board Units im ersten Quartal stellten einen neuen Rekordwert dar.

______________________________________________________________________________ |IMS (Intelligente | | | | |Mobilitätslösungen).| | | | |Wenn nicht anders | Q1 2017/18| Q1 2018/19| +/-| |angegeben, alle | | | | |Werte_in_EUR_Mio.___|__________________|__________________|___________________| |Umsatz______________|______________40,9|______________38,6|_____________-5,7_%| |EBIT________________|______________-2,9|_______________0,1|_______________n.a.| |EBIT-Marge__________|____________-7,1_%|_____________0,3_%|____________+7,5_%p|

Der Umsatz im IMS-Segment sank um 5,7 % auf EUR 38,6 Mio. Während die Umsätze in der Region EMEA stiegen (+8,9 %), gingen sie in der Region Americas (-17,8 %) und in der Region APAC (-46,7 %) zurück. Das IMS-EBIT war das zweite Quartal in Folge positiv (EUR 0,1 Mio.).

Free Cashflow und Bilanz.

Als Konsequenz der niedrigeren Ergebnisse und der Veränderungen des Nettoumlaufvermögens betrug der Free Cashflow im ersten Quartal EUR -12,2 Mio. (Q1 2017/18: EUR -4,3 Mio.). Die Bilanz ist weiterhin stark - mit einer Eigenkapitalquote zum 31. Juni 2018 von 37,6 % womit der Wert per 31. März 2018 (37,0 %) übertroffen werden konnte. Die Nettoverschuldung in Höhe von EUR 5,8 Mio. (31. März 2018: Nettoguthaben von EUR 16,2 Mio.) entspricht einem Verschuldungsgrad von 2,5 %. Kapsch TrafficCom verfügte zum 30. Juni 2018 über eine Bilanzsumme von EUR 614,8 Mio. (31. März 2018: EUR 621,1 Mio.).

Ereignis nach dem Quartalsstichtag.

Schon im Mai 2018 erhöhte Kapsch TrafficCom den Anteil an Intelligent Mobility Solutions Ltd., einem Gemeinschaftsunternehmen in Sambia, auf 51 %. Im August wurde schließlich der Gesellschaftsvertrag derart angepasst, dass Kapsch TrafficCom das Gemeinschaftsunternehmen ab diesem Zeitpunkt kontrolliert und vollkonsolidiert.

Den Bericht zum ersten Quartal 2018/19 finden Sie unter: http://kapsch.net/ktc/ ir [http://kapsch.net/ktc/ir]

